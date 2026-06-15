Pago del CEPANIM 2026: MEF advierte que quienes falten a su cita deberán esperar nueva fecha

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) inició este lunes 15 de junio la entrega de los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (CEPANIM) para los beneficiarios de la provincia de Panamá.
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MEF pide asistir únicamente en la fecha asignada
Las autoridades hicieron un llamado a los beneficiarios para que verifiquen previamente su cita a través de la plataforma oficial del CEPANIM y acudan exclusivamente en la fecha y hora establecidas.
El MEF advirtió que quienes no se presenten el día asignado para retirar su certificado deberán esperar una nueva programación, ya que el proceso se desarrolla de manera organizada y escalonada para evitar aglomeraciones y garantizar una atención eficiente.
Los beneficiarios pueden consultar el estado de su solicitud ingresando al portal oficial del programa y verificando si ya cuentan con una fecha asignada para el retiro del documento.
Entrega en las provincias comenzará el 22 de junio
Mientras que en la provincia de Panamá la entrega inició este 15 de junio, el MEF informó que en el resto del país el proceso arrancará a partir del próximo 22 de junio en las sedes regionales habilitadas.
Entre los puntos de entrega se encuentran oficinas regionales del MEF en provincias como Chiriquí, Veraguas, Coclé, Colón, Herrera, Los Santos, Darién, Bocas del Toro, Panamá Oeste y la comarca Ngäbe Buglé.
¿Quiénes reciben primero el CEPANIM?
De acuerdo con el cronograma establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas, los primeros en recibir los certificados son los beneficiarios sobrevivientes o jubilados vivos registrados en la plataforma.
Posteriormente, las autoridades iniciarán el proceso correspondiente a los beneficiarios fallecidos, cuyos familiares o derechohabientes deberán cumplir con los requisitos establecidos para acceder al beneficio.