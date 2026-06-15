Pago del CEPANIM 2026: MEF advierte que quienes falten a su cita deberán esperar nueva fecha

Entrega del CEPANIM en las provincias comenzará el 22 de junio

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) inició este lunes 15 de junio la entrega de los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (CEPANIM) para los beneficiarios de la provincia de Panamá.

La entrega se realiza en Megapolis Outlets Panamá (antiguo Multicentro), ubicado en el piso 4, en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. El proceso forma parte del cumplimiento de una obligación legal del Estado con trabajadores de los sectores público y privado que fueron afectados por la retención de la segunda partida del Décimo Tercer Mes entre 1972 y 1983.

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MEF pide asistir únicamente en la fecha asignada

Las autoridades hicieron un llamado a los beneficiarios para que verifiquen previamente su cita a través de la plataforma oficial del CEPANIM y acudan exclusivamente en la fecha y hora establecidas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2066482753202176368?s=20&partner=&hide_thread=false A partir de este lunes 15 de junio el @Mef_Pma iniciará la entrega del Cepanim a los beneficiarios en la provincia de Panamá, en el centro comercial Multicentro en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. En el resto de las provincias, la entrega iniciará el 22 de junio. pic.twitter.com/347OI63bpA — Telemetro Reporta (@TReporta) June 15, 2026

El MEF advirtió que quienes no se presenten el día asignado para retirar su certificado deberán esperar una nueva programación, ya que el proceso se desarrolla de manera organizada y escalonada para evitar aglomeraciones y garantizar una atención eficiente.

Los beneficiarios pueden consultar el estado de su solicitud ingresando al portal oficial del programa y verificando si ya cuentan con una fecha asignada para el retiro del documento.

Entrega en las provincias comenzará el 22 de junio

Mientras que en la provincia de Panamá la entrega inició este 15 de junio, el MEF informó que en el resto del país el proceso arrancará a partir del próximo 22 de junio en las sedes regionales habilitadas.

Entre los puntos de entrega se encuentran oficinas regionales del MEF en provincias como Chiriquí, Veraguas, Coclé, Colón, Herrera, Los Santos, Darién, Bocas del Toro, Panamá Oeste y la comarca Ngäbe Buglé.

¿Quiénes reciben primero el CEPANIM?

De acuerdo con el cronograma establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas, los primeros en recibir los certificados son los beneficiarios sobrevivientes o jubilados vivos registrados en la plataforma.

Posteriormente, las autoridades iniciarán el proceso correspondiente a los beneficiarios fallecidos, cuyos familiares o derechohabientes deberán cumplir con los requisitos establecidos para acceder al beneficio.