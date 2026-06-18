Mulino: descuentos del canje del CEPANIM son una decisión exclusiva del Banco Nacional

El presidente de la República, José Raúl Mulino, se pronunció sobre la solicitud realizada por jubilados y otros beneficiarios de los Certificados de Pago Negociable por Interés por Mora (CEPANIM) , quienes han pedido una reducción en las tasas de descuento aplicadas para negociar estos documentos.

Durante su conferencia semanal, el mandatario dejó claro que las condiciones establecidas para la negociación de los certificados corresponden al Banco Nacional de Panamá.

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Mulino: “No me meto en esas decisiones”

Consultado sobre la petición de los beneficiarios, Mulino señaló que las tasas de descuento son una decisión propia de la entidad bancaria.

"Esas son políticas del Banco Nacional en las que yo no me meto, de cuánto cobra o no cobra", manifestó el presidente. "Esas son políticas del Banco Nacional en las que yo no me meto, de cuánto cobra o no cobra", manifestó el presidente.

"Esas son políticas del Banco Nacional en las que yo no me meto, de cuánto cobra o no cobra", respondió el presidente @JoseRaulMulino al consultarle sobre la solicitud de los beneficiarios del Cepanim para que se bajen las tasas de descuento para la negociación del certificado. pic.twitter.com/Bl9U83dEJ8 — Telemetro Reporta (@TReporta) June 18, 2026

Las declaraciones surgen luego de que diversos jubilados expresaran su preocupación por los descuentos aplicados al momento de convertir los certificados en liquidez.

Continúa la entrega de los CEPANIM

Mientras continúa el debate sobre las condiciones de negociación de los certificados, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que el proceso de entrega de los CEPANIM sigue avanzando a nivel nacional.

La institución reiteró a los beneficiarios la importancia de verificar el estado de su trámite y consultar los detalles de sus citas a través de la plataforma oficial habilitada para este proceso.

Asimismo, recordó que los ciudadanos deben acudir únicamente en la fecha y hora asignadas para evitar contratiempos y garantizar una atención ordenada.

Con una amplia participación de beneficiarios, el Ministerio de Economía y Finanzas llevó a cabo con éxito la segunda jornada masiva de entrega de los CEPANIM, permitiendo que cerca de 2,000 panameños recibieran su Certificado de Pago Negociable por Interés por Mora.



La jornada… pic.twitter.com/bnR09MZpV1 — Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (@Mef_Pma) June 17, 2026

Cerca de 2,000 personas recibieron su certificado

El MEF destacó que durante la segunda jornada masiva de entrega fueron atendidos cerca de 2,000 beneficiarios, quienes recibieron sus Certificados de Pago Negociable por Interés por Mora.

Según la entidad, la jornada se desarrolló de manera organizada y eficiente, permitiendo avanzar en el cumplimiento de este compromiso adquirido con miles de panameños.

Gobierno destaca transparencia en el proceso

Las autoridades señalaron que la entrega de los certificados forma parte de los esfuerzos para reconocer derechos adquiridos por ciudadanos afectados por la retención de la segunda partida del Décimo Tercer Mes.

El Ministerio de Economía y Finanzas reiteró que toda la información relacionada con el programa debe consultarse únicamente a través de los canales oficiales para evitar desinformación y posibles fraudes.

La entidad aseguró que continuará desarrollando las jornadas de entrega conforme al cronograma establecido hasta completar la atención de todos los beneficiarios programados.