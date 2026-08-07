Exalcalde Blandón respalda fallo de magistrada Cornejo y cuestiona creación de la Policía Municipal

El exalcalde del distrito de Panamá, José Isabel Blandón , manifestó su respaldo a la posición expresada por la magistrada presidenta de la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Maribel Cornejo Batista , sobre la posible vulneración de la Constitución en la creación de la Policía Municipal.

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Blandón aseguró estar de acuerdo con el salvamento de voto presentado por la magistrada y cuestionó que este cuerpo policial haya sido creado mediante un acuerdo municipal.

“Estoy 100% de acuerdo con el salvamento de voto de la magistrada. Esa creación de la Policía Municipal a través de un Acuerdo Municipal viola la Constitución”, afirmó Blandón. “Estoy 100% de acuerdo con el salvamento de voto de la magistrada. Esa creación de la Policía Municipal a través de un Acuerdo Municipal viola la Constitución”, afirmó Blandón.

Blandón cita el artículo 310 de la Constitución

El exalcalde del distrito de Panamá, José Isabel Blandón, coincide con la posición de la magistrada presidenta de la Sala Segunda de lo Penal de la CSJ, Maribel Cornejo Batista, sobre la posible vulneración de la Constitución por el acuerdo mediante el que se creó la Policía… pic.twitter.com/YhzHtBkyJI — Telemetro Reporta (@TReporta) August 7, 2026

El exalcalde sostuvo que la Constitución establece un procedimiento específico para la creación de los cuerpos de policía y señaló directamente el artículo 310.

Según Blandón, esta norma establece que los cuerpos de policía deben ser creados mediante una ley aprobada por la Asamblea Nacional.

“Especialmente el Artículo 310 que establece que los cuerpos de policía se crean a través de ley y la ley la aprueba la Asamblea Nacional”, indicó.

La posición de Blandón se suma al debate jurídico generado alrededor de la creación y funcionamiento de la Policía Municipal, particularmente sobre si un acuerdo aprobado por el gobierno local es suficiente para establecer este cuerpo de seguridad o si, por el contrario, se requiere una ley aprobada por la Asamblea Nacional.

El pronunciamiento del exalcalde se produce luego de que la magistrada Cornejo Batista expresara, mediante un salvamento de voto, sus consideraciones sobre la posible incompatibilidad de dicha creación con la Constitución.