¿Bajarán los precios de la canasta básica? Gobierno, supermercados y productores aún negocian

Crece la expectativa entre los consumidores panameños ante la posibilidad de una rebaja en los precios de productos de la canasta básica , una medida anunciada por el presidente de la República, José Raúl Mulino, durante su discurso a la Nación del pasado 1 de julio.

Sin embargo, las conversaciones entre el Gobierno Nacional, los supermercados y los productores para alcanzar un acuerdo avanzan lentamente , por lo que todavía no existe una fecha definida para que los consumidores puedan ver una reducción en los precios de los alimentos.

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La eventual disminución busca aliviar el impacto que tiene el costo de los productos básicos sobre el presupuesto de las familias panameñas, en un escenario en el que los consumidores manifiestan preocupación por el alto costo de la alimentación y la limitada capacidad económica de muchos hogares.

Consumidores esperan una reducción en los precios

Mientras continúan las conversaciones, los ciudadanos mantienen la expectativa de que la iniciativa anunciada por el Gobierno se traduzca en precios más accesibles en los supermercados y otros establecimientos.

El costo de los alimentos representa uno de los principales gastos de las familias, por lo que cualquier reducción en productos de consumo frecuente tendría un impacto directo en el presupuesto de los hogares.

No obstante, para que la rebaja pueda concretarse será necesario que las partes involucradas alcancen un acuerdo sobre los productos que serían incluidos, los mecanismos para reducir sus precios y las condiciones bajo las cuales se aplicaría la medida.

Canasta básica: ¿Cuándo podrían bajar los precios?

Hay expectativa ante la posible rebaja en el precio de productos de la Canasta Básica, lo cual fue anunciado por el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, el 1 de julio en su discurso a la Nación.



Sin embargo, las conversaciones para lograr un acuerdo entre los supermercados,… pic.twitter.com/fEB2YjT9qN — Telemetro Reporta (@TReporta) August 7, 2026

Por el momento, no se ha establecido una fecha concreta para la entrada en vigencia de una eventual rebaja de los productos de la canasta básica.

El Gobierno continúa las conversaciones con representantes del sector privado y los productores, mientras los consumidores esperan conocer cuáles alimentos serían incluidos en el acuerdo y cuánto podrían disminuir sus precios.

La expectativa permanece, pero el acuerdo todavía está en proceso de negociación.