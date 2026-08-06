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Bajar el precio de la comida: ¿Una misión posible?

Hay expectativa ante la posible rebaja en el precio de los productos de la Canasta Básica, lo cual fue anunciado por el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, el 1 de julio en su discurso a la Nación.

Sin embargo, las conversaciones para lograr un acuerdo entre los supermercados, los productores y el gobierno avanzan de forma lenta, mientras que los ciudadanos señalan la difícil situación que viven diariamente ante el elevado costo de los alimentos y la escasez económica.