PASE-U cambia su sistema de pago: IFARHU confirma entrega de tarjetas para estudiantes

PASE-U cambia su forma de pago en 2026: IFARHU confirma entrega de tarjetas con la Caja de Ahorros

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) informó que el primer desembolso del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) bajo la nueva modalidad será entregado mediante tarjetas electrónicas.

De acuerdo con el director general de la institución, Carlos Godoy, este proceso se desarrollará a través de un convenio establecido con la Caja de Ahorros, el cual se encuentra pendiente de refrendo.

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Digitalización del sistema de pagos por el IFARHU

El cambio forma parte de una estrategia de modernización y digitalización impulsada por el IFARHU, con el objetivo de hacer más eficiente la entrega de recursos a los estudiantes beneficiarios.

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Las autoridades indicaron que este nuevo sistema permitirá un mayor control en el uso de los fondos y agilizará los procesos de pago a nivel nacional. El IFARHU aclaró que la tarjeta del PASE-U no funcionará como una tarjeta de débito convencional, ya que no permitirá retiros en efectivo.

Pago del PASE-U: convenio con la Caja de Ahorros

La implementación del sistema se realizará en coordinación con la Caja de Ahorros, entidad encargada de la emisión de las tarjetas para los beneficiarios del programa. Este acuerdo forma parte del proceso de modernización de los sistemas de transferencia de beneficios sociales en el país.

El PASE-U es uno de los principales programas de apoyo educativo en Panamá, por lo que este cambio representa una transformación significativa en la forma de entrega de los fondos a estudiantes de todo el país.

El IFARHU reiteró que continuará informando sobre los avances del proceso y la implementación progresiva del nuevo sistema.