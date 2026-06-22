CEPANIM: conozca dónde retirar en Darién, Herrera y Los Santos

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que, a partir de este lunes 22 de junio de 2026, se amplía la entrega de los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (CEPANIM) a las provincias del interior del país y otras regiones previamente programadas.
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Puntos de entrega habilitados por el MEF del CEPANIM:
- Darién: Oficina Regional del MEF en La Palma, Villa Gubernamental.
- Herrera: Oficina Regional del MEF en Chitré, Edificio del Consejo Provincial.
- Los Santos: Oficina Regional del MEF en Las Tablas, Edificio Francisco Villarreal.
El MEF reiteró que la atención se realizará de acuerdo con las fechas asignadas en el sistema, por lo que recomendó a los beneficiarios consultar previamente la plataforma para evitar contratiempos y agilizar el proceso de entrega.