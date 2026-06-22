Panamá Nacionales -  22 de junio de 2026 - 09:51

CEPANIM: conozca dónde retirar en Darién, Herrera y Los Santos

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) continua este 22 de junio la entrega de los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (CEPANIM).

Entrega de CEPANIM Darién

Entrega de CEPANIM Darién, Herrera y Los Santos.

TReporta
María Hernández
Por María Hernández

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que, a partir de este lunes 22 de junio de 2026, se amplía la entrega de los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (CEPANIM) a las provincias del interior del país y otras regiones previamente programadas.

La entidad recordó a los beneficiarios que antes de acudir a los centros de atención deben ingresar a la plataforma oficial cepanim.mef.gob.pa para verificar si ya cuentan con una fecha asignada para recibir su certificado.

Puede leer: Entrega del CEPANIM iniciará en las provincias este lunes 22 de junio

Puntos de entrega habilitados por el MEF del CEPANIM:

  • Darién: Oficina Regional del MEF en La Palma, Villa Gubernamental.
  • Herrera: Oficina Regional del MEF en Chitré, Edificio del Consejo Provincial.
  • Los Santos: Oficina Regional del MEF en Las Tablas, Edificio Francisco Villarreal.

El MEF reiteró que la atención se realizará de acuerdo con las fechas asignadas en el sistema, por lo que recomendó a los beneficiarios consultar previamente la plataforma para evitar contratiempos y agilizar el proceso de entrega.

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