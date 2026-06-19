Entrega del CEPANIM iniciará en las provincias este lunes 22 de junio

Entrega del CEPANIM en provincias.

Por Ana Canto El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que este lunes 22 de junio iniciará la entrega de los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (CEPANIM) en el interior del país, luego de haber comenzado el proceso en la Ciudad de Panamá.

De acuerdo con el MEF, únicamente se atenderá a los beneficiarios que cuenten con una cita programada. La entidad instó a los jubilados a mantener la calma si aún no han recibido la confirmación en su correo electrónico; por el contrario, les solicitó estar pendientes de los canales oficiales y asistir solo el día correspondiente.

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Le podría interesar: Beneficiarios del CEPANIM deberán negociarlo para obtener efectivo, asegura el Banco Nacional Paralelamente, el MEF continuará con la entrega en la capital, la cual se lleva a cabo en el Centro de Convenciones Megapolis. Entrega del CEPANIM en las provincias Panamá Oeste: Feria de La Chorrera, Salón Ejecutivo Víctor Young.

Feria de La Chorrera, Salón Ejecutivo Víctor Young. Darién: Oficina Regional del MEF en La Palma, Villa Gubernamental.

Oficina Regional del MEF en La Palma, Villa Gubernamental. Colón: Oficina Regional del MEF, Colón, Templo Masónico.

Oficina Regional del MEF, Colón, Templo Masónico. Coclé: Oficina Regional del MEF en Penonomé, Edificio Antiguo Global Bank.

Oficina Regional del MEF en Penonomé, Edificio Antiguo Global Bank. Herrera: Oficina Regional del MEF en Chitré, Edificio del Consejo Provincial.

Oficina Regional del MEF en Chitré, Edificio del Consejo Provincial. Los Santos: Oficina Regional del MEF en Las Tablas, Edificio Francisco Villarreal.

Oficina Regional del MEF en Las Tablas, Edificio Francisco Villarreal. Bocas del Toro: Oficina Regional del MEF, en Changuinola, Edificio Demetrio Guerra (switch 4)

Oficina Regional del MEF, en Changuinola, Edificio Demetrio Guerra (switch 4) Chiriquí: Oficina Regional MEF en David, Edificio de la Gobernación.

Oficina Regional MEF en David, Edificio de la Gobernación. Veraguas: Oficina Regional del MEF en Santiago, Plaza España, Planta Alta.

Oficina Regional del MEF en Santiago, Plaza España, Planta Alta. Comarca Ngabe Buglé: Oficina Regional del MEF en San Félix, frente al Parque de Las Madres. #ConPasoFirme pic.twitter.com/dO7UvfMDDS — Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (@Mef_Pma) June 9, 2026