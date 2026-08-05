Ampliación del Canal de Panamá dejó más de 41 mil empleos y marcó un hito mundial

La ampliación del Canal de Panamá demostró la capacidad de los panameños para ejecutar una de las obras de infraestructura más importantes del mundo y sentó las bases para afrontar los desafíos del futuro de la vía interoceánica, afirmó la ingeniera Ilya Espino de Marotta, subadministradora de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

Sus declaraciones se dieron en la edición del conversatorio Diálogos en el Museo, organizado por el Museo del Canal para conmemorar el décimo aniversario de la ampliación. El encuentro reunió a estudiantes, profesionales y público general interesados en conocer el impacto de la obra.

Durante la jornada, Espino de Marotta recordó los desafíos técnicos y constructivos del proyecto, y resaltó que el trabajo de miles de panameños permitió culminar una obra que generó más de 41 mil empleos directos e indirectos, fortaleciendo el comercio internacional. "La ampliación demostró de lo que somos capaces los panameños. Las lecciones aprendidas nos permiten desarrollar mejores proyectos y preparar al Canal para los retos del futuro", expresó.

Por su parte, la directora ejecutiva y curadora en jefe del Museo del Canal, Ana Elizabeth González, destacó la importancia de estos espacios para conectar a la ciudadanía y a las nuevas generaciones con la historia de la vía interoceánica.