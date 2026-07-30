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Administradora designada del Canal de Panamá detalla preparación ante el Fenómeno de El Niño

Ante los efectos del Fenómeno de El Niño, la administradora designada de la ACP, Ilya Espino de Marotta, detalló que “el canal de Panamá está mejor preparado que en los otros años. Hemos tenido una época de verano muy húmeda que nos ha permitido almacenar más agua que tradicionalmente. Sí estamos viendo un déficit de precipitación, entonces estamos manejando el tema con mucha cautela, con mucha prudencia. Nosotros empezamos a hacer medidas de ahorro de agua hace varios meses y vamos a seguir con eso".