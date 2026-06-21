IFARHU anuncia pagos del PASE-U por tarjeta: así será el nuevo sistema digital

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) avanza en un proceso de modernización que transformará la forma en que se realizan los pagos de los programas de asistencia social educativa, incluyendo el PASE-U .

La entidad confirmó que se prepara la implementación de un sistema de pago mediante tarjetas electrónicas, con el objetivo de sustituir de manera gradual el uso de cheques y centralizar los desembolsos a los estudiantes beneficiarios.

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¿Cómo funcionará el nuevo sistema de pago del PASE-U?

De acuerdo con el director general del IFARHU, Carlos Godoy, el primer desembolso bajo esta modalidad será entregado a través de tarjetas, tras un convenio ya establecido con la Caja de Ahorros y pendiente de refrendo.

Este cambio forma parte de una estrategia de digitalización que busca hacer más eficiente el acceso a los recursos por parte de los estudiantes.

Uso de la tarjeta del PASE-U

Las autoridades explicaron que la tarjeta no permitirá retiro de efectivo, sino que estará destinada exclusivamente para pagos de necesidades básicas como:

Alimentos

útiles escolares

Medicamentos

Metro y Metrobús

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El IFARHU continuará anunciando el calendario de entrega de tarjetas y la transición del sistema en los próximos meses.