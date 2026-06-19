IFARHU: fondos del PASE-U solo podrán usarse para educación y alimentos

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos ( IFARHU ) avanza en la implementación de una nueva tarjeta para la entrega de los beneficios del PASE-U y del Seguro Educativo, una medida que incluirá restricciones sobre el uso de los fondos.

El director general de la entidad, Carlos Godoy, explicó en una entrevista para SERTV, que el sistema busca garantizar que los recursos sean utilizados exclusivamente para el bienestar y desarrollo académico de los estudiantes.

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Por esta razón, los beneficiarios no podrán retirar el dinero en efectivo, ya que la tarjeta funcionará únicamente para realizar compras autorizadas en comercios y servicios específicos.

Entre los gastos permitidos figuran la compra de alimentos, útiles escolares, uniformes y otros artículos vinculados al proceso educativo. También podrá utilizarse para el pago del transporte público, incluyendo el Metro de Panamá y el Metrobús.

IFARHU busca evitar el uso indebido de los fondos del PASE-U

Godoy indicó que el proyecto forma parte de un convenio con la Caja de Ahorros y tiene como objetivo modernizar la entrega de los beneficios, reducir el uso de cheques y fortalecer los mecanismos de control sobre los recursos destinados a los estudiantes.

Además, se evalúa que tanto los pagos del PASE-U como los del Seguro Educativo puedan acreditarse en una misma tarjeta, facilitando la gestión de ambos beneficios para los acudientes y estudiantes.

El funcionario reiteró que la entrega de boletines continuará siendo un requisito indispensable para acceder a los pagos, ya que permite verificar y organizar la distribución de los recursos.