IFARHU moderniza el PASE-U y anuncia el fin gradual de los cheques

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) avanza en un proceso de modernización que contempla la sustitución gradual de los cheques del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) por tarjetas electrónicas para centralizar y agilizar los pagos estudiantiles.
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IFARHU busca agilizar la entrega del PASE-U
Según explicó Godoy, la implementación de tarjetas permitirá optimizar los procesos de pago y facilitar el acceso de los beneficiarios a los recursos que reciben a través del PASE-U y otros programas administrados por el IFARHU.
La medida forma parte de una estrategia institucional orientada a reducir trámites, mejorar los controles y ofrecer una atención más eficiente a estudiantes y acudientes.
Digitalización incluirá pagos del seguro educativo
El proceso de modernización no solo contempla los desembolsos del PASE-U, sino también los beneficios relacionados con el seguro educativo.
La entidad busca consolidar los distintos mecanismos de pago en plataformas digitales que permitan una gestión más ordenada y transparente de los recursos destinados a los estudiantes.
IFARHU impulsa transformación tecnológica
El director del IFARHU destacó que la institución trabaja en diversas iniciativas tecnológicas para fortalecer sus servicios y responder de manera más eficiente a las necesidades de los beneficiarios.
La digitalización de los pagos forma parte de los proyectos que buscan modernizar la gestión administrativa y reducir la dependencia de procesos manuales.
Objetivo es centralizar y mejorar la atención
Las autoridades indicaron que el uso de tarjetas permitirá centralizar los pagos estudiantiles bajo un sistema más práctico y seguro.
Con esta iniciativa, el IFARHU espera mejorar la experiencia de los usuarios, agilizar los desembolsos y fortalecer los mecanismos de control y seguimiento de los beneficios educativos que administra la institución.