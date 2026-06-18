IFARHU moderniza el PASE-U y anuncia el fin gradual de los cheques

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) avanza en un proceso de modernización que contempla la sustitución gradual de los cheques del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) por tarjetas electrónicas para centralizar y agilizar los pagos estudiantiles.

El anuncio fue realizado por el director general de la institución, Carlos Godoy, durante una entrevista concedida a SERTV Noticias, donde explicó los avances que desarrolla la entidad en materia de transformación digital.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Contenido relacionado: Pago del PASE-U 2026: ¿cuánto reciben los estudiantes de primaria?

IFARHU busca agilizar la entrega del PASE-U

Según explicó Godoy, la implementación de tarjetas permitirá optimizar los procesos de pago y facilitar el acceso de los beneficiarios a los recursos que reciben a través del PASE-U y otros programas administrados por el IFARHU.

El Director General del IFARHU, Carlos Godoy, ofreció una entrevista a SERTV Noticias en la que anunció avances en el proceso de modernización institucional mediante la digitalización de los pagos del Programa de Asistencia Social Educativa Universal PASE-U y del seguro educativo pic.twitter.com/85fpmY1d6B — IFARHU (@IFARHU) June 17, 2026

La medida forma parte de una estrategia institucional orientada a reducir trámites, mejorar los controles y ofrecer una atención más eficiente a estudiantes y acudientes.

Digitalización incluirá pagos del seguro educativo

El proceso de modernización no solo contempla los desembolsos del PASE-U, sino también los beneficios relacionados con el seguro educativo.

La entidad busca consolidar los distintos mecanismos de pago en plataformas digitales que permitan una gestión más ordenada y transparente de los recursos destinados a los estudiantes.

IFARHU impulsa transformación tecnológica

El director del IFARHU destacó que la institución trabaja en diversas iniciativas tecnológicas para fortalecer sus servicios y responder de manera más eficiente a las necesidades de los beneficiarios.

La digitalización de los pagos forma parte de los proyectos que buscan modernizar la gestión administrativa y reducir la dependencia de procesos manuales.

Objetivo es centralizar y mejorar la atención

Las autoridades indicaron que el uso de tarjetas permitirá centralizar los pagos estudiantiles bajo un sistema más práctico y seguro.

Con esta iniciativa, el IFARHU espera mejorar la experiencia de los usuarios, agilizar los desembolsos y fortalecer los mecanismos de control y seguimiento de los beneficios educativos que administra la institución.