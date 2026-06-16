Pago del PASE-U 2026: ¿cuánto reciben los estudiantes de primaria?

¿Cuánto paga el PASE-U a los estudiantes de primaria?

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) mantiene el programa PASE-U como uno de los principales apoyos económicos dirigidos a estudiantes del sistema educativo oficial y particular del país.

De acuerdo con la información publicada por la entidad, los estudiantes de primaria beneficiarios del programa recibirán un total de B/.270.00 durante el año escolar 2026.

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¿Cuánto paga el PASE-U a los estudiantes de primaria?

Para el año escolar 2026, los estudiantes de primaria recibirán:

B/.270.00 al año.

Distribuidos en tres pagos de B/.90.00 cada uno.

El beneficio aplica para estudiantes desde primer grado de primaria que cumplan con los requisitos establecidos por el programa.

ifarhu - pase-u

¿Cuál es el objetivo del PASE-U?

El Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) tiene como finalidad incentivar la permanencia de los estudiantes en las aulas, reducir la deserción escolar y brindar apoyo económico a las familias para cubrir gastos relacionados con la educación.

Para mantener el beneficio, los estudiantes deben cumplir con los requisitos establecidos por las autoridades educativas y el IFARHU, entre ellos la asistencia regular a clases y la participación de los acudientes en actividades académicas cuando sean convocados.

Pago se realiza durante el año escolar

Los desembolsos del PASE-U se efectúan en tres pagos durante el período lectivo, ya sea mediante la Tarjeta Clave Social o a través de los mecanismos de pago habilitados por el IFARHU.

La entidad recomienda a los acudientes mantenerse atentos a los anuncios oficiales para conocer las fechas y modalidades de pago correspondientes a cada jornada.