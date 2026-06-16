Jubilados piden reducir del 10% al 7% el cobro por canje del CEPANIM

Ante el inicio de la entrega de los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (CEPANIM), el dirigente de los jubilados, Guillermo Cortéz, solicitó al Gobierno Nacional reducir del 10% al 7% el porcentaje aplicado al momento de intercambiar estos documentos a través del Banco Nacional de Panamá.
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Jubilados recibirán certificados y no dinero en efectivo
Cortéz explicó que muchos jubilados mantienen la expectativa de recibir un desembolso directo; sin embargo, aclaró que el procedimiento establecido contempla la entrega de un certificado que posteriormente debe ser negociado para obtener el dinero correspondiente.
Añadió que una reducción en el porcentaje descontado durante el intercambio permitiría que los beneficiarios reciban un mayor valor económico por sus certificados.
Solicitan revisar el porcentaje aplicado
Según el representante de los jubilados, disminuir el descuento del 10% al 7% representaría un alivio para miles de personas que esperan este beneficio como parte del reconocimiento de una deuda histórica del Estado.
La propuesta busca que los beneficiarios puedan aprovechar una mayor proporción del monto reflejado en los certificados entregados por el Gobierno.
Continúa la entrega del CEPANIM en Panamá
Mientras tanto, el Ministerio de Economía y Finanzas mantiene el proceso de entrega de los CEPANIM en las instalaciones de Megapolis Outlets Panamá, ubicadas en el antiguo Multicentro.
La entidad reiteró que únicamente podrán retirar los certificados las personas que hayan sido previamente citadas mediante la plataforma habilitada para este proceso.
Asimismo, recordó que quienes no acudan en la fecha y hora asignadas deberán esperar una nueva programación para recibir el documento.