Jubilados piden reducir del 10% al 7% el cobro por canje del CEPANIM

Ante el inicio de la entrega de los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (CEPANIM) , el dirigente de los jubilados, Guillermo Cortéz, solicitó al Gobierno Nacional reducir del 10% al 7% el porcentaje aplicado al momento de intercambiar estos documentos a través del Banco Nacional de Panamá.

La petición surge luego de que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) iniciara el pasado 15 de junio la entrega de los certificados a los beneficiarios de la provincia de Panamá.

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Jubilados recibirán certificados y no dinero en efectivo

Cortéz explicó que muchos jubilados mantienen la expectativa de recibir un desembolso directo; sin embargo, aclaró que el procedimiento establecido contempla la entrega de un certificado que posteriormente debe ser negociado para obtener el dinero correspondiente.

"Los jubilados no van a cobrar el CEPANIM directamente, sino que recibirán un certificado", manifestó el dirigente al referirse al mecanismo implementado por las autoridades. "Los jubilados no van a cobrar el CEPANIM directamente, sino que recibirán un certificado", manifestó el dirigente al referirse al mecanismo implementado por las autoridades.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2066670084873916518?s=20&partner=&hide_thread=false Este lunes inició la entrega de los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (Cepanim) en la provincia de Panamá.

Los beneficiarios piden reconsiderar los montos de descuento al hacer efectivo el pago. pic.twitter.com/W3gMc9vdPd — Telemetro Reporta (@TReporta) June 15, 2026

Añadió que una reducción en el porcentaje descontado durante el intercambio permitiría que los beneficiarios reciban un mayor valor económico por sus certificados.

Solicitan revisar el porcentaje aplicado

Según el representante de los jubilados, disminuir el descuento del 10% al 7% representaría un alivio para miles de personas que esperan este beneficio como parte del reconocimiento de una deuda histórica del Estado.

La propuesta busca que los beneficiarios puedan aprovechar una mayor proporción del monto reflejado en los certificados entregados por el Gobierno.

Continúa la entrega del CEPANIM en Panamá

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Mientras tanto, el Ministerio de Economía y Finanzas mantiene el proceso de entrega de los CEPANIM en las instalaciones de Megapolis Outlets Panamá, ubicadas en el antiguo Multicentro.

La entidad reiteró que únicamente podrán retirar los certificados las personas que hayan sido previamente citadas mediante la plataforma habilitada para este proceso.

Asimismo, recordó que quienes no acudan en la fecha y hora asignadas deberán esperar una nueva programación para recibir el documento.