Panamá Entrevistas -

Acodeco ha recibido más de 250 reclamos por incumplimientos en descuentos a jubilados

Saúl Jaramillo, director nacional de Protección al Consumidor de la Acodeco, reiteró que se estarán aplicando las sanciones a aquellos comercios y quienes no apliquen los descuentos especiales a las personas de la tercera edad, quienes deben contar con filas especiales y tener los precios de los productos a la vista. Informó que este año se han recibido más de 250 reclamos y quejas principalmente por las tasas de interés, descuentos en restaurantes, hoteles y pasajes aéreos.