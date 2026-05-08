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Acodeco explica las señales de alerta sobre anomalías en la libre competencia

Joancy Chávez, subdirectora de Libre Competencia de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), explicó que han realizado una labor de docencia con los futuros abogados y profesionales de economía que tendrán como tarea garantizar el libre mercado en Panamá. Destacó la importancia de contar con un libre mercado para mejorar las ofertas y servicios, y explicó las señales de alerta para identificar anomalías.