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Ramón Abadi explica su motivación para ocupar el cargo de magistrado del Tribunal Electoral

El administrador de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) y aspirante a magistrado del Tribunal Electoral (TE), Ramón Abadi, detalló cuáles han sido sus motivaciones para ocupar este cargo, y cómo han sido sus conversaciones con los diputados para solicitar su voto. Por otro lado, reveló algunas de las irregularidades encontradas en las inspecciones a las estaciones de combustible.