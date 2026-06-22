Panamá Nacionales -  22 de junio de 2026 - 10:48

MEDUCA destituye a 39 docentes en Veraguas por abandono de cargo durante huelga de 2025

El MEDUCA informó la destitución de 39 docentes en Veraguas por ausentarse más de 80 días durante una huelga en 2025 contra la Ley 406.

MEDUCA destituye a 39 docentes en Veraguas 

MEDUCA destituye a 39 docentes en Veraguas 

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Educación (MEDUCA) se encuentra en la fase final del proceso de destitución de 39 docentes en la provincia de Veraguas, tras determinarse su ausencia prolongada del sistema educativo durante el año 2025.

La medida responde a un proceso administrativo por presunto abandono de cargo, luego de que los educadores permanecieran fuera de sus funciones por más de 80 días, en el contexto de la huelga contra la Ley 406.

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Decisión en fase final por el MEDUCA

La información fue confirmada por Nilka González, directora nacional de Asesoría Legal del MEDUCA, quien explicó que los casos están en su etapa final dentro del proceso administrativo correspondiente.

De acuerdo con la funcionaria, las ausencias prolongadas constituyen una falta grave dentro del régimen laboral del sistema educativo.

Según el MEDUCA, los docentes involucrados participaron en la huelga registrada en 2025 y posteriormente se mantuvieron fuera del sistema educativo por un periodo superior a los 80 días.

La institución reiteró que las decisiones se han tomado conforme a los procedimientos legales establecidos.

Impacto en la provincia de Veraguas

Los casos corresponden a centros educativos ubicados en distintos puntos de la provincia de Veraguas, lo que generó afectaciones en la continuidad del proceso de enseñanza durante el periodo de ausencia.

El MEDUCA ha señalado que la medida busca garantizar la estabilidad del sistema educativo y el cumplimiento de las responsabilidades laborales.

Proceso administrativo en curso

La entidad educativa mantiene en curso los procedimientos legales correspondientes para cada caso, asegurando el derecho a la defensa de los involucrados conforme a la normativa vigente.

El MEDUCA ha reiterado que las decisiones adoptadas responden a la necesidad de asegurar el funcionamiento regular del sistema educativo nacional.

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