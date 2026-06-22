Panamá vs. Croacia: dónde ver en vivo el partido del Mundial 2026

La Selección de Panamá se prepara para su segundo partido en el Mundial 2026, en el que se medirá ante Croacia este 23 de junio en el Estadio de Toronto, Canadá. El encuentro se podrá sintonizar en vivo tanto en televisión abierta como en plataformas digitales y de radio a nivel nacional.
Pantallas gigantes en Panamá para ver el partido
Estadios con pantallas gigantes para el partido Panamá vs. Croacia:
- Chiriquí: Gimnasio de La Basita
- Veraguas: Estadio Omar Torrijos Herrera
- Herrera: Estadio Los Milagros
- Panamá: Gimnasio Roberto Durán
- Colón: Estadio Mariano Bula