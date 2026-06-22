Panamá vs. Croacia: dónde ver en vivo el partido del Mundial 2026

Selección de Panamá en su primer partido en el Mundial 2026. FEPAFUT

Por Ana Canto La Selección de Panamá se prepara para su segundo partido en el Mundial 2026, en el que se medirá ante Croacia este 23 de junio en el Estadio de Toronto, Canadá. El encuentro se podrá sintonizar en vivo tanto en televisión abierta como en plataformas digitales y de radio a nivel nacional.

Panamá vs. Croacia: dónde seguir el partido Televisión: Telemetro y RPC TV

Telemetro y RPC TV Streaming: Medcom Go, https://www.telemetro.com/endirecto y https://www.rpctv.com/endirecto .

Medcom Go, y . Radio: RPC Radio 90.9 FM y 106.3 FM Previo al compromiso, el conjunto panameño entrena en el Centennial Park de la ciudad de Toronto con la mirada puesta en el equipo europeo. El objetivo de los dirigidos por Thomas Christiansen es asegurar una victoria que les permita escalar a las primeras posiciones del Grupo L, tras la derrota 1-0 ante Ghana el miércoles pasado.

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