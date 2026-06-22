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Mundial 2026 Mundial 2026 -  22 de junio de 2026 - 10:18

Panamá vs. Croacia: dónde ver en vivo el partido del Mundial 2026

La Selección de Panamá se prepara para su segundo partido en el Mundial 2026, donde se medirá este martes ante Ghana.

Selección de Panamá en su primer partido en el Mundial 2026. 

Selección de Panamá en su primer partido en el Mundial 2026. 

FEPAFUT
Ana Canto
Por Ana Canto

La Selección de Panamá se prepara para su segundo partido en el Mundial 2026, en el que se medirá ante Croacia este 23 de junio en el Estadio de Toronto, Canadá. El encuentro se podrá sintonizar en vivo tanto en televisión abierta como en plataformas digitales y de radio a nivel nacional.

Panamá vs. Croacia: dónde seguir el partido

Previo al compromiso, el conjunto panameño entrena en el Centennial Park de la ciudad de Toronto con la mirada puesta en el equipo europeo. El objetivo de los dirigidos por Thomas Christiansen es asegurar una victoria que les permita escalar a las primeras posiciones del Grupo L, tras la derrota 1-0 ante Ghana el miércoles pasado.

Pantallas gigantes en Panamá para ver el partido

Estadios con pantallas gigantes para el partido Panamá vs. Croacia:

  • Chiriquí: Gimnasio de La Basita
  • Veraguas: Estadio Omar Torrijos Herrera
  • Herrera: Estadio Los Milagros
  • Panamá: Gimnasio Roberto Durán
  • Colón: Estadio Mariano Bula
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