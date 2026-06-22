Debut de Panamá en el Mundial 2026 rompe récord de audiencia en transmisión televisiva

Debut de Panamá en el Mundial 2026 rompe récord de audiencia

El debut de la Selección de Panamá en la Copa Mundial de la FIFA 2026 generó una histórica audiencia televisiva, convirtiéndose en uno de los eventos deportivos más vistos en la historia reciente del país.

De acuerdo con datos de audiencia nocturna de la FIFA, el partido inaugural de Panamá alcanzó 1.1 millones de espectadores, estableciendo un nuevo récord nacional para una transmisión de la Copa Mundial.

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El encuentro también registró un 74.4% de share televisivo, lo que significa que casi tres de cada cuatro personas viendo televisión en el país sintonizaron el partido del combinado nacional. Este nivel de audiencia refleja el alto interés y respaldo de la afición panameña en el debut mundialista de su selección.

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Panamá vs Ghana en el estreno mundialista

El partido inaugural de Panamá en el torneo se disputó ante Ghana, en un encuentro que marcó el inicio de la participación del país en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Ultimate Watch Party



Panama’s opening match generated a record-shattering 1.1 million viewers, making it the highest-ever audience for a FIFA World Cup™ match in the country’s history.



With 74.4% of TV viewers tuned in, Panama received unprecedented support for… pic.twitter.com/Ec40Cn1bf3 — FIFA Media (@fifamedia) June 22, 2026

El compromiso generó una fuerte expectativa tanto a nivel nacional como internacional, debido a la histórica clasificación del equipo panameño.

Impacto global del Mundial 2026

La FIFA destacó el comportamiento de las audiencias en distintos países durante la fase inaugural del torneo, donde Panamá se posicionó entre los mercados con mayor consumo televisivo relativo en su debut.

Este resultado refuerza la creciente relevancia del fútbol panameño en escenarios internacionales.

Orgullo nacional y respaldo masivo

El alto nivel de audiencia evidencia el respaldo de la afición panameña a su selección nacional, consolidando el fútbol como uno de los principales fenómenos deportivos del país.