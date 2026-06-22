Especialistas vinculan renuncia de Jorge Torregroza a fuga masiva en La Joyita

La renuncia de Jorge Torregroza a la dirección del Sistema Penitenciario sería una consecuencia directa de la reciente fuga masiva de privados de libertad registrada en el Centro Penitenciario La Joyita, según coinciden especialistas en materia de seguridad.
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Fuga en La Joyita genera cuestionamientos
La evasión de privados de libertad de La Joyita provocó una rápida reacción de las autoridades, que mantienen operativos de búsqueda para ubicar a los prófugos que aún no han sido recapturados.
Para analistas consultados, este hecho representa uno de los incidentes de seguridad más relevantes registrados recientemente dentro del sistema penitenciario panameño.
Piden revisar normas y procedimientos
Los especialistas sostienen que la situación debe servir para impulsar cambios estructurales dentro del Sistema Penitenciario.
Entre las recomendaciones planteadas figuran la revisión de protocolos de seguridad, el fortalecimiento de los controles internos y la actualización de las normas que regulan el funcionamiento de los centros penitenciarios.
Retos para las autoridades
Los analistas consideran que las autoridades enfrentan ahora el desafío de recuperar la confianza ciudadana, reforzar la seguridad en los penales y evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.
Mientras continúan las investigaciones sobre la fuga, la atención se centra en las medidas que podrían adoptarse para mejorar la gestión y supervisión del sistema penitenciario nacional.