Fuga en La Joyita: dos recapturados y 15 reos continúan prófugos

Privados de libertad fugados de La Joyita en Pan de Azúcar

La Policía Nacional informó sobre la recaptura de dos de los privados de libertad que permanecían prófugos tras evadirse del Centro Penitenciario La Joyita .

La operación se desarrolló en el sector de Pan de Azúcar, donde las unidades policiales lograron ubicar y detener a los dos evadidos como parte de los operativos de búsqueda desplegados tras la fuga.

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Operativo de búsqueda continúa

El subcomisionado Joel Hurtado indicó que, pese a estas recapturas, aún permanecen prófugos 15 privados de libertad, por lo que las labores de inteligencia, vigilancia y rastreo continúan en diferentes sectores del país.

Dos de los privados de libertad que permanecían prófugos tras evadirse del Centro Penitenciario La Joyita, fueron recapturados por la Policía Nacional en el sector de Pan de Azúcar.



El subcomisionado Joel Hurtado detalla que 15 personas permanecen prófugas y continúan con las… pic.twitter.com/qIue9WsO1S — Telemetro Reporta (@TReporta) June 22, 2026

Las autoridades mantienen un despliegue operativo con el objetivo de localizar a los evadidos restantes y ponerlos nuevamente a disposición del sistema penitenciario.

Recaptura en Pan de Azúcar tras fuga en La Joyita

La ubicación de los dos fugados en el sector de Pan de Azúcar representa un avance en las investigaciones y operativos que desarrollan los estamentos de seguridad desde que se reportó la evasión.

La Policía Nacional reiteró que continuará trabajando de manera coordinada para dar con el paradero de los demás prófugos.

Autoridades piden colaboración ciudadana

Los estamentos de seguridad exhortaron a la población a colaborar con información que pueda contribuir a la ubicación de las personas evadidas, utilizando los canales oficiales habilitados para este tipo de reportes.

Mientras tanto, las autoridades mantienen las investigaciones para determinar las circunstancias relacionadas con la fuga y reforzar las medidas de seguridad correspondientes.