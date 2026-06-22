Fuga en La Joyita: dos recapturados y 15 reos continúan prófugos

La Policía Nacional informó sobre la recaptura de dos de los privados de libertad que permanecían prófugos tras evadirse del Centro Penitenciario La Joyita.
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Operativo de búsqueda continúa
El subcomisionado Joel Hurtado indicó que, pese a estas recapturas, aún permanecen prófugos 15 privados de libertad, por lo que las labores de inteligencia, vigilancia y rastreo continúan en diferentes sectores del país.
Las autoridades mantienen un despliegue operativo con el objetivo de localizar a los evadidos restantes y ponerlos nuevamente a disposición del sistema penitenciario.
Recaptura en Pan de Azúcar tras fuga en La Joyita
La ubicación de los dos fugados en el sector de Pan de Azúcar representa un avance en las investigaciones y operativos que desarrollan los estamentos de seguridad desde que se reportó la evasión.
La Policía Nacional reiteró que continuará trabajando de manera coordinada para dar con el paradero de los demás prófugos.
Autoridades piden colaboración ciudadana
Los estamentos de seguridad exhortaron a la población a colaborar con información que pueda contribuir a la ubicación de las personas evadidas, utilizando los canales oficiales habilitados para este tipo de reportes.
Mientras tanto, las autoridades mantienen las investigaciones para determinar las circunstancias relacionadas con la fuga y reforzar las medidas de seguridad correspondientes.