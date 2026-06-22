Fin de semana en Panamá: tres fallecidos en accidentes y más de 500 personas aprehendidas

La Policía Nacional reportó tres víctimas fatales por accidentes de tránsito registrados durante el fin de semana en distintos puntos del país. El balance forma parte de los resultados operativos divulgados por la Policía Nacional, que además informó sobre cientos de aprehensiones y decomisos efectuados en las últimas horas.

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Según el informe policial, se logró la aprehensión de más de 500 personas requeridas por diferentes delitos y faltas administrativas a nivel nacional. Estas acciones forman parte de los operativos de seguridad desarrollados en coordinación con otras entidades encargadas de velar por el orden público y la prevención del delito.

Armas, municiones y dinero decomisados por la Policía Nacional

Este fin de semana se registraron tres víctimas fatales por accidentes de tránsito.



Por otro lado, la Policía Nacional realizó la aprehensión de más de 500 personas requeridas por diferentes delitos, decomisó 21 armas de fuego, 135 municiones, dinero en efectivo y recuperó 10… pic.twitter.com/9bfowdCXQN — Telemetro Reporta (@TReporta) June 22, 2026

Durante las diligencias realizadas, las unidades policiales también decomisaron:

21 armas de fuego.

135 municiones.

Dinero en efectivo.

Diversas evidencias relacionadas con investigaciones en curso.

Recuperan vehículos reportados

La Policía Nacional informó además sobre la recuperación de 10 vehículos que mantenían reportes relacionados con diversos procesos investigativos.

Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores a respetar las normas de tránsito y adoptar medidas de prevención para reducir los accidentes en las carreteras del país.

Los estamentos de seguridad señalaron que mantendrán los operativos de vigilancia y control en diferentes provincias con el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana y combatir las actividades delictivas.