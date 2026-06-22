Panamá Nacionales -  22 de junio de 2026 - 07:29

Fin de semana en Panamá: tres fallecidos en accidentes y más de 500 personas aprehendidas

La Policía Nacional reportó tres víctimas fatales por accidentes de tránsito y más de 500 aprehensiones durante operativos realizados el fin de semana.

La Policía Nacional reportó tres víctimas fatales 

La Policía Nacional reportó tres víctimas fatales 

@policiadepanama
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Policía Nacional reportó tres víctimas fatales por accidentes de tránsito registrados durante el fin de semana en distintos puntos del país. El balance forma parte de los resultados operativos divulgados por la Policía Nacional, que además informó sobre cientos de aprehensiones y decomisos efectuados en las últimas horas.

Según el informe policial, se logró la aprehensión de más de 500 personas requeridas por diferentes delitos y faltas administrativas a nivel nacional. Estas acciones forman parte de los operativos de seguridad desarrollados en coordinación con otras entidades encargadas de velar por el orden público y la prevención del delito.

Armas, municiones y dinero decomisados por la Policía Nacional

Durante las diligencias realizadas, las unidades policiales también decomisaron:

  • 21 armas de fuego.
  • 135 municiones.
  • Dinero en efectivo.
  • Diversas evidencias relacionadas con investigaciones en curso.

Recuperan vehículos reportados

La Policía Nacional informó además sobre la recuperación de 10 vehículos que mantenían reportes relacionados con diversos procesos investigativos.

Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores a respetar las normas de tránsito y adoptar medidas de prevención para reducir los accidentes en las carreteras del país.

Los estamentos de seguridad señalaron que mantendrán los operativos de vigilancia y control en diferentes provincias con el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana y combatir las actividades delictivas.

En esta nota:
Seguir leyendo

MEDUCA advierte: docentes con diplomas falsos podrían enfrentar cargos por asociación ilícita

Especialistas vinculan renuncia de Jorge Torregroza a fuga masiva en La Joyita

Fuga en La Joyita: dos recapturados y 15 reos continúan prófugos

Recomendadas

Más Noticias