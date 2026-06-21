MINSA aclara compra de medicamentos y niega favorecimiento a empresa farmacéutica

MINSA responde a señalamientos por compra de medicamentos: “no hubo favorecimiento”

El Ministerio de Salud (MINSA) informó que su prioridad permanente es garantizar el acceso oportuno a los medicamentos y la continuidad de los tratamientos de los pacientes en todo el país.

La entidad emitió un comunicado en respuesta a publicaciones que sugieren un supuesto favorecimiento a la empresa Bio Materiales, S.A., aclarando que las adquisiciones realizadas obedecen exclusivamente a la necesidad de evitar el desabastecimiento de medicamentos esenciales.

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Medicamentos esenciales en riesgo de desabastecimiento

El MINSA explicó que los productos involucrados incluyen:

Clotrimazol 100 mg (óvulo o comprimido vaginal)

Nifedipina 10 mg (cápsula o comprimido)

Clorhidrato de Propranolol 40 mg (comprimido)

Trivitaminas ACD (solución en frasco con gotero)

Según la institución, estos medicamentos forman parte de un grupo de difícil adquisición debido a la limitada o nula participación de oferentes en procesos de contratación pública.

27 actos públicos declarados desiertos

El MINSA detalló que, junto con la Caja de Seguro Social (CSS) y otras instalaciones de salud, se realizaron 27 actos públicos que fueron declarados desiertos por falta de proponentes entre 2018 y 2024.

Esta situación, según la entidad, representa un riesgo para la continuidad de tratamientos de más de 150 mil pacientes con enfermedades como:

Hipertensión arterial

Enfermedades cardiovasculares

Infecciones

Otras condiciones crónicas

Uso de mecanismo excepcional de la Ley 419 de 2024

@MINSA

El MINSA señaló que, ante esta realidad, se aplicó la Ley 419 de 2024, la cual permite la importación de medicamentos sin registro sanitario en casos excepcionales, cuando no exista disponibilidad en el mercado local.

La Dirección Nacional de Farmacia y Drogas (DNFD) es la encargada de autorizar estos procesos bajo estrictos controles técnicos, regulatorios y sanitarios.

MINSA rechaza señalamientos de favorecimiento

La institución rechazó cualquier señalamiento de favorecimiento a empresas particulares, asegurando que todas las decisiones se tomaron con el objetivo de garantizar el abastecimiento de medicamentos esenciales.

El MINSA reiteró que los procesos aplicados responden a mecanismos legales vigentes destinados a proteger la salud de la población y asegurar la continuidad de los tratamientos médicos.