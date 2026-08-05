Panamá presenta Plan de Facilitación del Comercio 2026-2027

El Gobierno de Panamá presentó este martes una propuesta de Plan Operativo de Facilitación del Comercio 2026-2027, iniciativa que busca fortalecer la competitividad del país, agilizar el comercio exterior y facilitar las operaciones para empresas e inversionistas.

La presentación se realizó durante la segunda reunión del Comité Nacional de Facilitación del Comercio de Panamá (CNFCP), celebrada en la ciudad capital.

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En el encuentro participó el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, quien destacó la importancia de la coordinación entre las instituciones que forman parte del comité para alcanzar los objetivos establecidos.

¿Qué busca el Plan de Facilitación del Comercio en Panamá?

*Ministro Orillac participa de presentación de propuesta de Plan Operativo de Facilitación del Comercio de Panamá 2026-2027*



El ministro de la Presidencia, @JuanCOrillac participó este martes de la presentación de una Propuesta de Plan Operativo de Facilitación del Comercio de… pic.twitter.com/P6UCKGuCmk — Astrid Salazar (@as_salazar) August 4, 2026

La propuesta contempla acciones dirigidas a reducir los tiempos y costos asociados al comercio exterior, así como mejorar la coordinación entre las instituciones públicas y el sector privado.

Entre los principales objetivos se encuentran:

Reducir tiempos y costos de las operaciones de comercio exterior.

de las operaciones de comercio exterior. Mejorar la coordinación entre instituciones públicas .

. Impulsar la transformación digital .

. Avanzar en la interoperabilidad de los sistemas .

. Fortalecer la gestión coordinada en las fronteras.

Aumentar la competitividad de Panamá como plataforma logística y comercial.

Con estas medidas, el Gobierno busca facilitar las operaciones de exportadores, importadores, transportistas y operadores logísticos.

Orillac destaca la importancia de facilitar el comercio

Durante su intervención, Orillac señaló que el Gobierno está trabajando para facilitar el comercio y promover condiciones favorables para los inversionistas.

El ministro también resaltó la relación entre este comité y el Gabinete Logístico, debido al papel que ambos espacios tienen en las estrategias relacionadas con la actividad comercial y logística del país.

“Estamos haciendo un esfuerzo importante, como en el Gabinete Logístico que guarda mucha relación con esto”, expresó Orillac. “Estamos haciendo un esfuerzo importante, como en el Gabinete Logístico que guarda mucha relación con esto”, expresó Orillac.

Según el ministro, el CNFCP tiene una responsabilidad importante para avanzar en las acciones contempladas dentro del plan de gobierno.

¿Qué dice el MICI sobre el plan?

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, explicó que la facilitación del comercio es una herramienta para mejorar la competitividad de Panamá y consolidar al país como un centro logístico y comercial de referencia en la región.

Moltó indicó que se están desarrollando acciones para organizar el trabajo, dar seguimiento a los acuerdos y avanzar en iniciativas destinadas a simplificar procedimientos y fortalecer la cooperación entre las instituciones.

También destacó la importancia de mantener una relación más cercana con el sector privado.

¿Qué es el Comité Nacional de Facilitación del Comercio?

El Comité Nacional de Facilitación del Comercio de Panamá (CNFCP) es el mecanismo de coordinación entre el Estado y el sector privado para impulsar medidas que permitan mejorar y agilizar el comercio exterior.

El comité fue instalado el 11 de diciembre de 2025 y es presidido por el titular del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI).

Entre las instituciones y organizaciones que participan se encuentran:

Autoridad Nacional de Aduanas.

Ministerio de Economía y Finanzas.

Ministerio de Salud.

Ministerio de Desarrollo Agropecuario.

Ministerio de Obras Públicas.

Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre.

Servicio Nacional de Migración.

Ministerio de Seguridad.

Sistema portuario y entidades logísticas.

Cámara de Comercio.

Consejo Empresarial Logístico (COEL).

APEX.

La propuesta del Plan Operativo 2026-2027 busca establecer una hoja de ruta para que estas entidades coordinen acciones que permitan hacer más eficientes los procesos de comercio exterior y fortalecer la posición de Panamá como plataforma logística internacional.