MEDUCA advierte: docentes con diplomas falsos podrían enfrentar cargos por asociación ilícita

El Ministerio de Educación (MEDUCA) informó que continúa ampliándose la investigación relacionada con docentes que presuntamente utilizaron diplomas falsos para acceder a cargos dentro del sistema educativo.
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Más de 400 docentes bajo investigación
De acuerdo con González, las investigaciones abarcan posibles irregularidades relacionadas con la falsificación de documentos académicos utilizados para obtener nombramientos o beneficios económicos dentro del sistema educativo.
Renuncias no eliminan responsabilidades
La directora de Asesoría Legal explicó que algunos de los investigados han presentado su renuncia; sin embargo, señaló que esa decisión no los exime de eventuales responsabilidades legales.
Según la funcionaria, las pesquisas buscan determinar si existió falsificación documental y si se obtuvieron pagos del Estado sustentados en documentación presuntamente fraudulenta.
Auditoría alcanza a docentes nombrados y concursantes
El MEDUCA informó que desarrolla una auditoría integral del Registro Permanente de Elegibles. La revisión inició con los aproximadamente 57 mil docentes nombrados en el sistema educativo, pero también se está extendiendo a los participantes de nuevos concursos para cubrir vacantes.
Durante este proceso, la entidad asegura haber detectado otros casos de presuntos diplomas falsos entre aspirantes a posiciones docentes.
Posible lesión patrimonial de $100 millones
Dentro del primer grupo de 401 personas investigadas, el MEDUCA estima una posible lesión patrimonial cercana a los 100 millones de dólares.
Las autoridades indicaron que esta cifra forma parte de las investigaciones que actualmente adelantan los organismos competentes.
Delitos bajo evaluación
Además de los presuntos delitos de falsificación de documento público y contra la administración pública, la entidad señaló que también se analiza la posible configuración del delito de asociación ilícita para delinquir.
La investigación continúa en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción, que deberá determinar las responsabilidades individuales y la posible existencia de estructuras organizadas vinculadas a estos hechos.