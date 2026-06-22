MEDUCA advierte: docentes con diplomas falsos podrían enfrentar cargos por asociación ilícita

El Ministerio de Educación (MEDUCA) informó que continúa ampliándose la investigación relacionada con docentes que presuntamente utilizaron diplomas falsos para acceder a cargos dentro del sistema educativo.

Según detalló Nilka González, directora nacional de Asesoría Legal del MEDUCA, la semana pasada fueron presentados 201 nuevos casos, elevando a 401 el total de docentes que actualmente son investigados tanto por la entidad como por la Fiscalía Anticorrupción.

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Más de 400 docentes bajo investigación

De acuerdo con González, las investigaciones abarcan posibles irregularidades relacionadas con la falsificación de documentos académicos utilizados para obtener nombramientos o beneficios económicos dentro del sistema educativo.

“Aquí está el delito contra la administración pública, el peculado, la falsificación de documento público y en estos momentos estamos también viendo el delito de asociación ilícita para delinquir”, Nilka González, directora nacional de Asesoría Legal del Meduca. pic.twitter.com/hFy8tPrSyl — Telemetro Reporta (@TReporta) June 22, 2026

"Hasta el día de hoy tenemos 401 docentes que están siendo procesados tanto en el Ministerio de Educación como en la Fiscalía Anticorrupción", indicó. "Hasta el día de hoy tenemos 401 docentes que están siendo procesados tanto en el Ministerio de Educación como en la Fiscalía Anticorrupción", indicó.

Renuncias no eliminan responsabilidades

La directora de Asesoría Legal explicó que algunos de los investigados han presentado su renuncia; sin embargo, señaló que esa decisión no los exime de eventuales responsabilidades legales.

Según la funcionaria, las pesquisas buscan determinar si existió falsificación documental y si se obtuvieron pagos del Estado sustentados en documentación presuntamente fraudulenta.

“En este primer grupo de 401 personas investigadas tenemos una lesión patrimonial de alrededor de 100 millones de dólares”, Nilka González, directora nacional de Asesoría Legal del Meduca. pic.twitter.com/xbKPnHYo5y — Telemetro Reporta (@TReporta) June 22, 2026

Auditoría alcanza a docentes nombrados y concursantes

El MEDUCA informó que desarrolla una auditoría integral del Registro Permanente de Elegibles. La revisión inició con los aproximadamente 57 mil docentes nombrados en el sistema educativo, pero también se está extendiendo a los participantes de nuevos concursos para cubrir vacantes.

Durante este proceso, la entidad asegura haber detectado otros casos de presuntos diplomas falsos entre aspirantes a posiciones docentes.

Posible lesión patrimonial de $100 millones

“Al inicio se dio una renuncia masiva, actualmente siguen renunciando pero la renuncia no implica que ellos están exentos de su responsabilidad. Cometieron un acto ilícito en la falsificación de documentos y en cuanto a que cobraron un dinero al Estado que no debieron haber… pic.twitter.com/0scBZzW9XC — Telemetro Reporta (@TReporta) June 22, 2026

Dentro del primer grupo de 401 personas investigadas, el MEDUCA estima una posible lesión patrimonial cercana a los 100 millones de dólares.

Las autoridades indicaron que esta cifra forma parte de las investigaciones que actualmente adelantan los organismos competentes.

Delitos bajo evaluación

Además de los presuntos delitos de falsificación de documento público y contra la administración pública, la entidad señaló que también se analiza la posible configuración del delito de asociación ilícita para delinquir.

La investigación continúa en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción, que deberá determinar las responsabilidades individuales y la posible existencia de estructuras organizadas vinculadas a estos hechos.