Exdirectora regional del MEDUCA creaba títulos falsos para beneficiar a familiares

El Ministerio de Educación (MEDUCA) amplió las investigaciones relacionadas con el uso de títulos académicos falsificados dentro del sistema educativo, tras detectar nuevos casos que elevan a 401 el número de expedientes bajo revisión.

La directora de Asesoría Legal del MEDUCA, Nilka González, informó que recientemente se presentaron denuncias por otros 200 casos de diplomas falsos, sumándose a los ya identificados por la entidad.

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Docentes, directores y una exdirectora regional bajo investigación

De acuerdo con la información proporcionada por el ministerio, las investigaciones alcanzan a docentes, directores de centros educativos, supervisores regionales e incluso a una exdirectora regional de Educación.

Nilka González, directora de Asesoría Legal del @MeducaPma, confirmó que ya han presentado ante la Fiscalía Anticorrupción 401 denuncias por el uso de diplomas falsos. pic.twitter.com/fP15aYQbmV — Telemetro Reporta (@TReporta) June 19, 2026

Según las pesquisas preliminares, esta exfuncionaria presuntamente habría utilizado títulos falsificados para favorecer a miembros de su círculo familiar dentro del sistema educativo.

MEDUCA estima lesión patrimonial superior a $100 millones

Las autoridades señalaron que el impacto económico de estos nombramientos y ascensos obtenidos presuntamente mediante documentación fraudulenta podría representar una lesión patrimonial superior a los 100 millones de dólares.

El ministerio mantiene las investigaciones en coordinación con las autoridades competentes para determinar responsabilidades administrativas y penales.

Continúan las auditorías y verificaciones

El MEDUCA ha reforzado los procesos de revisión y validación de títulos académicos presentados por funcionarios del sistema educativo, con el objetivo de garantizar la transparencia en los nombramientos y el cumplimiento de los requisitos establecidos para ejercer cargos docentes y administrativos.

Las autoridades han reiterado que los casos detectados serán remitidos a las instancias correspondientes para que se determinen las sanciones que establece la ley.