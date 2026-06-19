Panamá Nacionales -  19 de junio de 2026 - 14:26

Exdirectora regional del MEDUCA creaba títulos falsos para beneficiar a familiares

El MEDUCA investiga 401 casos de títulos falsos que involucran a docentes y directivos. Entre los señalados figura una exdirectora regional.

Exdirectora regional del MEDUCA beneficiaba a familiares con títulos falsos

Exdirectora regional del MEDUCA beneficiaba a familiares con títulos falsos

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Educación (MEDUCA) amplió las investigaciones relacionadas con el uso de títulos académicos falsificados dentro del sistema educativo, tras detectar nuevos casos que elevan a 401 el número de expedientes bajo revisión.

La directora de Asesoría Legal del MEDUCA, Nilka González, informó que recientemente se presentaron denuncias por otros 200 casos de diplomas falsos, sumándose a los ya identificados por la entidad.

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Docentes, directores y una exdirectora regional bajo investigación

De acuerdo con la información proporcionada por el ministerio, las investigaciones alcanzan a docentes, directores de centros educativos, supervisores regionales e incluso a una exdirectora regional de Educación.

Según las pesquisas preliminares, esta exfuncionaria presuntamente habría utilizado títulos falsificados para favorecer a miembros de su círculo familiar dentro del sistema educativo.

MEDUCA estima lesión patrimonial superior a $100 millones

Las autoridades señalaron que el impacto económico de estos nombramientos y ascensos obtenidos presuntamente mediante documentación fraudulenta podría representar una lesión patrimonial superior a los 100 millones de dólares.

El ministerio mantiene las investigaciones en coordinación con las autoridades competentes para determinar responsabilidades administrativas y penales.

Continúan las auditorías y verificaciones

El MEDUCA ha reforzado los procesos de revisión y validación de títulos académicos presentados por funcionarios del sistema educativo, con el objetivo de garantizar la transparencia en los nombramientos y el cumplimiento de los requisitos establecidos para ejercer cargos docentes y administrativos.

Las autoridades han reiterado que los casos detectados serán remitidos a las instancias correspondientes para que se determinen las sanciones que establece la ley.

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