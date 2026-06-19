Jubilados de la Policía Nacional protestan en Divisa por pago de prima de antigüedad

Jubilados de la Policía Nacional piden se les pague prima de antigüedad.

Con pancartas, consignas y una caminata pacífica, un grupo de jubilados de la Policía Nacional se manifestó este viernes en Divisa para exigir el pago de la prima de antigüedad que, según indicaron, permanece pendiente desde hace varios años.

Los exuniformados hicieron un llamado directo al Ministerio de Seguridad para que se haga efectiva la cancelación de una deuda que, aseguran, ronda los 40 millones de dólares.

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Durante la protesta, Juan Poveda, capitán jubilado de la Policía Nacional, manifestó que las autoridades habían prometido cumplir con estos pagos desde el año 2020, pero que al cierre de 2025 y en lo que va de 2026 muchos jubilados continúan esperando recibir el beneficio.

Jubilados de la Policía reclaman pago pendiente de más de 40 millones de dólares

Según explicó, cada vez que los afectados realizan acciones de presión, algunas personas reciben sus pagos, aunque la mayoría continúa sin recibir la totalidad de lo adeudado.

Los manifestantes señalaron que recientemente se efectuaron desembolsos para un grupo reducido de aproximadamente 25 jubilados, pero insistieron en que aún queda un importante número de beneficiarios pendientes de recibir el dinero que les corresponde.

Los exagentes pidieron a las autoridades agilizar el proceso y evitar que quienes dedicaron años de servicio al país tengan que salir a las calles para reclamar un derecho que consideran legítimo. Advirtieron que continuarán organizando manifestaciones y acciones de protesta hasta que se concrete el pago de la prima de antigüedad para todos los jubilados afectados.