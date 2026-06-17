Este viernes 19 de junio, jubilados y pensionados cobran su última quincena

Pago a jubilados y pensionados de Panamá.

La Caja de Seguro Social (CSS) informó las fechas correspondientes al pago de la segunda quincena de junio de 2026 para jubilados y pensionados a nivel nacional.

De acuerdo con el calendario oficial de la entidad, los desembolsos se efectuarán mediante transferencia bancaria (ACH) y cheque, dependiendo de la modalidad de cobro registrada por cada beneficiario.

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Pago por ACH será el viernes 19 de junio

La CSS indicó que los jubilados y pensionados que reciben sus prestaciones mediante depósito bancario tendrán disponible el pago el próximo viernes 19 de junio de 2026.

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Esta modalidad permite que los fondos sean acreditados directamente en las cuentas bancarias de los beneficiarios.

Jubilados y pensionados con cheque cobrarán el 22 de junio

Por su parte, quienes reciben sus pagos mediante cheque podrán hacer efectivo el cobro a partir del lunes 22 de junio de 2026.

La entidad recomendó a los beneficiarios verificar previamente los horarios y puntos habilitados para el retiro de los cheques, a fin de evitar inconvenientes.