Panamá Nacionales -  15 de junio de 2026 - 17:54

Semana de pagos para jubilados y pensionados: días de cobro de junio

Los jubilados y pensionados que reciben sus pagos mediante cheques podrán retirarlos el lunes 22 de junio.

Pagos de junio a jubilados y pensionados. 

Pagos de junio a jubilados y pensionados. 

Frederick Warren - Unsplash
Ana Canto
Por Ana Canto

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que este viernes 19 de junio de 2026 continuará con el calendario de pagos de la segunda quincena del mes, dirigido a los jubilados y pensionados que reciben sus beneficios a través de la modalidad de ACH (acreditación bancaria).

Por otra parte, los panameños que reciben sus emolumentos mediante cheques podrán retirarlos el lunes 22 de junio en sus respectivas agencias administrativas.

Calendario de pago de la CSS: junio y julio

Junio

  • ACH: viernes 19 de junio
  • Cheque: lunes 22 de junio

Julio

  • ACH: viernes 3 y 17 de julio
  • Cheque: lunes 6 y 20 de julio

Calendario de pagos a jubilados y pensionados de la CSS aquí.

Pagos a jubilados y pensionados en 2026: especificaciones y requisitos

  • La CSS recordó que los jubilados y pensionados que residen en el exterior de la República deben realizar el trámite de certificación de Fe de Vida durante los primeros seis (6) meses del año.
  • Asimismo, informó que la distribución de cheques en los centros de pago del Área Metropolitana y del Interior del país se realizará en dos días por quincena, en horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.
  • Es indispensable presentar la cédula de identidad personal vigente al momento de retirar el cheque. El jubilado o pensionado podrá acudir a cualquiera de los dos días habilitados para el pago.

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