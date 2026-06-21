MEDUCA inicia preinscripción escolar 2027: fechas por grado y requisitos

El Ministerio de Educación de Panamá (MEDUCA) continuará esta semana con el proceso de preinscripción de estudiantes para el año escolar 2027, según el calendario oficial establecido por la entidad.
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Fechas de preinscripción MEDUCA 2027
Primer grado
Del 22 al 26 de junio de 2026 corresponde la preinscripción para estudiantes de primer grado, específicamente aquellos niños que cumplan 6 años al 22 de marzo de 2027.
Segundo a duodécimo grado
Del 29 de junio al 3 de julio de 2026, se habilitará el proceso para estudiantes desde segundo grado hasta duodécimo grado.
Escuelas particulares y del exterior
Del 6 al 10 de julio de 2026, podrán realizar la preinscripción los alumnos provenientes de escuelas particulares y del extranjero que no cuenten con cupo asignado.
MEDUCA: Preinscripción estudiantes de sexto grado
El MEDUCA informó que los estudiantes que actualmente cursan sexto grado en centros de educación básica general completa quedarán inscritos automáticamente para el año escolar 2027, sin necesidad de realizar el trámite.
Importancia del proceso
La preinscripción permite al sistema educativo organizar la matrícula escolar, garantizar la disponibilidad de cupos y mejorar la planificación del próximo año académico en todo el país.
El MEDUCA recomienda a los padres de familia cumplir con las fechas establecidas para evitar inconvenientes en la asignación de centros educativos.