MEDUCA inicia preinscripción escolar 2027: fechas por grado y requisitos

El Ministerio de Educación de Panamá (MEDUCA) continuará esta semana con el proceso de preinscripción de estudiantes para el año escolar 2027, según el calendario oficial establecido por la entidad.

El proceso se realizará de manera escalonada por niveles educativos con el objetivo de organizar la asignación de cupos en los centros escolares del país.

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Fechas de preinscripción MEDUCA 2027

Primer grado

Del 22 al 26 de junio de 2026 corresponde la preinscripción para estudiantes de primer grado, específicamente aquellos niños que cumplan 6 años al 22 de marzo de 2027.

Segundo a duodécimo grado

Del 29 de junio al 3 de julio de 2026, se habilitará el proceso para estudiantes desde segundo grado hasta duodécimo grado.

Escuelas particulares y del exterior

Del 6 al 10 de julio de 2026, podrán realizar la preinscripción los alumnos provenientes de escuelas particulares y del extranjero que no cuenten con cupo asignado.

El @meducapma continuará esta semana con el proceso de preinscripción de estudiantes para el año escolar 2027.



Según las fechas establecidas para la preinscripción, del 22 al 26 de junio le corresponde a primer grado, para alumnos con 6 años cumplidos al 22 de marzo de 2027.… pic.twitter.com/uxced6l1dq — Telemetro Reporta (@TReporta) June 21, 2026

MEDUCA: Preinscripción estudiantes de sexto grado

El MEDUCA informó que los estudiantes que actualmente cursan sexto grado en centros de educación básica general completa quedarán inscritos automáticamente para el año escolar 2027, sin necesidad de realizar el trámite.

Importancia del proceso

La preinscripción permite al sistema educativo organizar la matrícula escolar, garantizar la disponibilidad de cupos y mejorar la planificación del próximo año académico en todo el país.

El MEDUCA recomienda a los padres de familia cumplir con las fechas establecidas para evitar inconvenientes en la asignación de centros educativos.