¿Lo tienes en casa? MINSA retira este desodorante del mercado panameño

La Dirección Nacional de Farmacia y Drogas del Ministerio de Salud (MINSA) canceló el registro sanitario y ordenó el retiro inmediato de todos los lotes del producto cosmético Lactovit Desodorante Reparador Lactourea Spray del mercado nacional.
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Advertencia del MINSA: ¿Por qué fue retirado el desodorante?
De acuerdo con la información proporcionada por el MINSA, las investigaciones técnicas determinaron que el producto contiene el compuesto 2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde (BMHCA), conocido comercialmente como Butilfenil Metilpropional.
Esta sustancia fue incluida de forma definitiva en la lista de ingredientes prohibidos para productos cosméticos y de cuidado personal en Europa debido a los riesgos potenciales que representa para la salud.
Riesgos asociados al compuesto BMHCA
Según las autoridades sanitarias, el ingrediente ha sido clasificado como:
- Carcinógeno.
- Mutágeno.
- Tóxico para la reproducción (CMR).
El Comité Científico de Seguridad de los Consumidores de la Comisión Europea concluyó que la sustancia no puede considerarse segura para su uso en productos cosméticos, motivo por el cual su utilización quedó prohibida bajo la normativa europea vigente.
MINSA ordena suspender la venta
Ante esta situación, el MINSA instruyó a distribuidoras, farmacias, supermercados y demás establecimientos comerciales del país a suspender la venta y retirar de manera inmediata cualquier lote disponible del producto.
Las autoridades sanitarias recomendaron a los consumidores verificar si poseen este desodorante y evitar su uso mientras se desarrollan las acciones de retiro correspondientes.
Producto afectado
- Lactovit Desodorante Reparador Lactourea Spray.
El MINSA reiteró que continuará vigilando el cumplimiento de las disposiciones sanitarias para garantizar la protección de la salud de la población panameña.