¿Lo tienes en casa? MINSA retira este desodorante del mercado panameño

Advertencia del MINSA: retiran desodorante Lactovit por riesgo para la salud

La Dirección Nacional de Farmacia y Drogas del Ministerio de Salud (MINSA) canceló el registro sanitario y ordenó el retiro inmediato de todos los lotes del producto cosmético Lactovit Desodorante Reparador Lactourea Spray del mercado nacional.

La medida fue adoptada tras una alerta internacional emitida por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), que advirtió sobre la presencia de un ingrediente prohibido en la formulación del producto.

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Advertencia del MINSA: ¿Por qué fue retirado el desodorante?

De acuerdo con la información proporcionada por el MINSA, las investigaciones técnicas determinaron que el producto contiene el compuesto 2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde (BMHCA), conocido comercialmente como Butilfenil Metilpropional.

Esta sustancia fue incluida de forma definitiva en la lista de ingredientes prohibidos para productos cosméticos y de cuidado personal en Europa debido a los riesgos potenciales que representa para la salud.

La Dirección Nacional de Farmacia y Drogas del @MINSAPma canceló el registro sanitario y ordenó el retiro inmediato del mercado nacional de todos los lotes del producto cosmético Lactovit Desodorante Reparador Lactourea Spray.



El Minsa explicó que la medida responde a una… pic.twitter.com/V7kyMN17zs — Telemetro Reporta (@TReporta) June 20, 2026

Riesgos asociados al compuesto BMHCA

Según las autoridades sanitarias, el ingrediente ha sido clasificado como:

Carcinógeno.

Mutágeno.

Tóxico para la reproducción (CMR).

El Comité Científico de Seguridad de los Consumidores de la Comisión Europea concluyó que la sustancia no puede considerarse segura para su uso en productos cosméticos, motivo por el cual su utilización quedó prohibida bajo la normativa europea vigente.

MINSA ordena suspender la venta

Ante esta situación, el MINSA instruyó a distribuidoras, farmacias, supermercados y demás establecimientos comerciales del país a suspender la venta y retirar de manera inmediata cualquier lote disponible del producto.

Las autoridades sanitarias recomendaron a los consumidores verificar si poseen este desodorante y evitar su uso mientras se desarrollan las acciones de retiro correspondientes.

Producto afectado

Lactovit Desodorante Reparador Lactourea Spray.

El MINSA reiteró que continuará vigilando el cumplimiento de las disposiciones sanitarias para garantizar la protección de la salud de la población panameña.