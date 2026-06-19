Panamá Nacionales -  19 de junio de 2026 - 15:22

Día del Padre: aquí el calendario de partidos del Mundial 2026 para este domingo 21 de junio

España, Bélgica, Uruguay y Egipto jugarán este domingo en el Mundial 2026. Conozca el calendario completo de partidos para celebrar el Día del Padre.

Agenda deportiva: partidos del Mundial para celebrar el Día del Padre

Agenda deportiva: partidos del Mundial para celebrar el Día del Padre

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Los panameños celebrarán el Día del Padre este domingo 21 de junio de 2026, una fecha especial para compartir en familia que también estará acompañada por la emoción de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La jornada contará con cuatro encuentros clave, en los que selecciones como España, Bélgica, Uruguay y Egipto buscarán sumar puntos importantes para avanzar a la siguiente ronda.

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Día del Padre: Partidos del Mundial 2026 para el domingo 21 de junio

Grupo H

11:00 a.m.

  • España vs. Arabia Saudita

Grupo G

2:00 p.m.

  • Bélgica vs. Irán

Grupo H

5:00 p.m.

  • Uruguay vs. Cabo Verde

Grupo G

8:00 p.m.

  • Nueva Zelanda vs. Egipto

Un Día del Padre con fútbol mundialista

La programación permitirá a los aficionados disfrutar de una jornada completa de fútbol internacional mientras comparten con sus padres y familiares. Los encuentros podrían ser determinantes para definir posiciones en los grupos G y H de cara a la recta final de la fase de grupos del Mundial 2026.

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