Día del Padre: aquí el calendario de partidos del Mundial 2026 para este domingo 21 de junio

Los panameños celebrarán el Día del Padre este domingo 21 de junio de 2026, una fecha especial para compartir en familia que también estará acompañada por la emoción de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
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Día del Padre: Partidos del Mundial 2026 para el domingo 21 de junio
Grupo H
11:00 a.m.
- España vs. Arabia Saudita
Grupo G
2:00 p.m.
- Bélgica vs. Irán
Grupo H
5:00 p.m.
- Uruguay vs. Cabo Verde
Grupo G
8:00 p.m.
- Nueva Zelanda vs. Egipto
Un Día del Padre con fútbol mundialista
La programación permitirá a los aficionados disfrutar de una jornada completa de fútbol internacional mientras comparten con sus padres y familiares. Los encuentros podrían ser determinantes para definir posiciones en los grupos G y H de cara a la recta final de la fase de grupos del Mundial 2026.