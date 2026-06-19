Día del Padre: aquí el calendario de partidos del Mundial 2026 para este domingo 21 de junio

Agenda deportiva: partidos del Mundial para celebrar el Día del Padre

Por Noemí Ruíz Los panameños celebrarán el Día del Padre este domingo 21 de junio de 2026, una fecha especial para compartir en familia que también estará acompañada por la emoción de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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La jornada contará con cuatro encuentros clave, en los que selecciones como España, Bélgica, Uruguay y Egipto buscarán sumar puntos importantes para avanzar a la siguiente ronda.

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