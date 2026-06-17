Ofertas por el Día del Padre: estas son las recomendaciones de Acodeco

Estas son las recomendaciones de Acodeco. Día del Padre

Con motivo de la celebración del Día del Padre , este 21 de junio, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) hizo un llamado a los consumidores para que realicen compras informadas y verifiquen cuidadosamente las condiciones de las ofertas, promociones y ventas especiales anunciadas por los comercios.

La entidad recordó que los consumidores tienen derecho a recibir información clara y veraz sobre los productos y servicios que adquieren.

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Comercios deben informar claramente las promociones

Acodeco señaló que toda venta especial debe indicar de forma visible la fecha de inicio y finalización de la promoción o, en su defecto, la cantidad mínima de unidades disponibles.

Asimismo, los establecimientos deben informar si la oferta aplica a toda la mercancía o únicamente a productos seleccionados, además de mostrar correctamente el precio regular y el precio especial de venta.

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Cuando el descuento se exprese en porcentaje, también debe anunciarse el precio regular junto con el porcentaje de rebaja correspondiente.

Consumidores deben verificar precios y garantías

La institución recomendó a los compradores confirmar aspectos esenciales antes de realizar cualquier adquisición, entre ellos el precio, la calidad, las condiciones de la garantía y las características del producto o servicio.

Acodeco recordó que los artículos adquiridos en promoción mantienen su garantía, salvo que el consumidor haya sido informado previamente y de manera clara sobre alguna condición especial del producto.

Además, reiteró que el comprador solo está obligado a pagar el precio más bajo anunciado, siempre que este no haya sido alterado por terceros.

Reglas para baratillos y liquidaciones

La entidad explicó que cuando un comercio anuncia un "baratillo total", toda la mercancía del establecimiento debe encontrarse rebajada y debidamente identificada con su precio regular y el precio de oferta.

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En caso de tratarse de una promoción parcial, el comercio tiene la obligación de señalar claramente el área donde se encuentran los productos con descuento.

Recomiendan conservar facturas y evidencias

Como medida preventiva, Acodeco aconsejó guardar la factura o comprobante de compra y solicitar el certificado de garantía cuando corresponda.

También recomendó tomar fotografías de los precios y promociones anunciadas, ya que estas pueden servir como evidencia en caso de que sea necesario presentar una reclamación.

Consumidores pueden presentar quejas

La institución indicó que quienes consideren haber sido afectados por publicidad engañosa o por el incumplimiento de una oferta pueden presentar una queja ante el Centro de Atención al Consumidor o en cualquiera de las administraciones regionales de la entidad.

Para ello, deberán aportar la documentación y evidencias necesarias que permitan sustentar la investigación correspondiente.

Llamado a realizar compras responsables

Finalmente, Acodeco exhortó a la población a comparar precios, revisar cuidadosamente los productos antes de comprarlos y evitar las compras impulsivas.

La entidad destacó que un consumo responsable permite aprovechar las verdaderas ofertas, proteger la economía familiar y ejercer plenamente los derechos reconocidos por la legislación de protección al consumidor.