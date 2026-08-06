UNACHI cerrará este viernes un centro en Barú por fumigación tras detectar larvas de Aedes aegypti

La Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) informó que el Centro Regional Universitario de Barú (CRUBA) permanecerá cerrado temporalmente este viernes 7 de agosto de 2026, debido a una jornada de fumigación que realizará personal del Ministerio de Salud (MINSA).
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UNACHI cierra centro en Barú este viernes por fumigación
Durante la jornada también se llevará a cabo una limpieza extraordinaria en todo el recinto, con el propósito de reforzar las acciones de prevención y contribuir a mantener condiciones adecuadas para estudiantes, docentes, administrativos y demás personas que utilizan las instalaciones.
La fumigación y las labores de limpieza forman parte de las medidas de control destinadas a reducir posibles criaderos del mosquito transmisor del dengue y otras enfermedades.
La UNACHI informó sobre el cierre temporal del CRUBA y recomendó a la comunidad universitaria tomar las previsiones correspondientes ante la suspensión de actividades durante este viernes.