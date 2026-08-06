Chiriquí Nacionales -  6 de agosto de 2026 - 14:26

UNACHI cerrará este viernes un centro en Barú por fumigación tras detectar larvas de Aedes aegypti

La UNACHI cerrará este viernes 7 de agosto el CRUBA por una jornada de fumigación del MINSA tras detectar larvas del mosquito Aedes aegypti.

UNACHI cerrará este viernes un centro en Barú 

UNACHI cerrará este viernes un centro en Barú 

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) informó que el Centro Regional Universitario de Barú (CRUBA) permanecerá cerrado temporalmente este viernes 7 de agosto de 2026, debido a una jornada de fumigación que realizará personal del Ministerio de Salud (MINSA).

La medida fue adoptada luego de que se detectaran larvas del mosquito Aedes aegypti dentro del campus universitario.

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UNACHI cierra centro en Barú este viernes por fumigación

Durante la jornada también se llevará a cabo una limpieza extraordinaria en todo el recinto, con el propósito de reforzar las acciones de prevención y contribuir a mantener condiciones adecuadas para estudiantes, docentes, administrativos y demás personas que utilizan las instalaciones.

La fumigación y las labores de limpieza forman parte de las medidas de control destinadas a reducir posibles criaderos del mosquito transmisor del dengue y otras enfermedades.

La UNACHI informó sobre el cierre temporal del CRUBA y recomendó a la comunidad universitaria tomar las previsiones correspondientes ante la suspensión de actividades durante este viernes.

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