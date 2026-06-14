Día del Padre Nacionales -  14 de junio de 2026 - 16:56

Día del Padre 2026: Panamá se prepara para celebrarlo el próximo fin de semana

A diferencia del Día de la Madre, el Día del Padre no es un día libre ni un feriado oficial en Panamá.

Panamá se prepara para celebrar el Día del Padre 2026.

Panamá se prepara para celebrar el Día del Padre 2026.

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Ana Canto
Por Ana Canto

El Día del Padre en Panamá se celebrará el próximo domingo, específicamente el 21 de junio. La fecha fue establecida mediante la Ley 31 del 5 de diciembre de 1949, con el fin de estimular en los hijos el afecto y el respeto familiar.

Esta efeméride no solo se conmemora en Panamá durante este mes, sino también en diversos países del mundo como Estados Unidos, Argentina, Chile, Colombia, México, Reino Unido y Japón, entre otros.

¿Es un día de descanso obligatorio?

A diferencia del Día de la Madre, que está estipulado por ley como un día de descanso obligatorio (feriado nacional) cada 8 de diciembre, el Día del Padre no es un día libre ni un feriado oficial en Panamá. Esto se debe a que siempre se celebra en domingo y no está incluido en la lista de días de descanso obligatorio del Código de Trabajo; por lo tanto, las jornadas dominicales laboradas se pagan bajo el esquema regular de ese día, sin recargos por día nacional.

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