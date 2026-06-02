Día del Padre 2026 en Panamá: por qué cambia la fecha

El Día del Padre en Panamá se celebrará este año el domingo 21 de junio de 2026, una fecha que cambia anualmente debido a que la legislación vigente establece que la conmemoración debe realizarse el tercer domingo del mes de junio.

La celebración fue instituida mediante la Ley 31 del 5 de diciembre de 1949, con el objetivo de fortalecer los valores familiares y fomentar en los hijos sentimientos de afecto, respeto y reconocimiento hacia la figura paterna.

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¿Por qué cambia la fecha cada año?

A diferencia de otras festividades nacionales que tienen una fecha fija en el calendario, el Día del Padre en Panamá se celebra el tercer domingo de junio. Esto provoca que la fecha varíe cada año, dependiendo de cómo coincidan los días del mes en el calendario.

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En 2026, la celebración corresponderá al domingo 21 de junio.

Proponen fijar el Día del Padre el 19 de marzo

Sin embargo, esta tradición podría cambiar en el futuro. En la Asamblea Nacional se presentó una iniciativa legislativa que busca establecer el Día del Padre el 19 de marzo de cada año y convertirlo en una fiesta nacional de descanso obligatorio.

La propuesta fue impulsada por el diputado Ricardo Vigil, quien considera que la labor de los padres dentro del núcleo familiar debe recibir un reconocimiento similar al otorgado a otras celebraciones familiares contempladas en la legislación panameña.

Según explicó el diputado, la intención es que los padres puedan compartir esa fecha con sus hijos y familiares sin compromisos laborales, fortaleciendo así la convivencia familiar.

¿Por qué se escogió el 19 de marzo?

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La fecha propuesta coincide con la solemnidad de San José, esposo de la Virgen María, considerado en la tradición católica como patrono de los padres, de los trabajadores, de la familia y de la Iglesia universal.

De aprobarse el anteproyecto de ley No. 272, el Día del Padre dejaría de celebrarse el tercer domingo de junio, como establece actualmente la Ley 31 de 1949.

Además, se modificaría el artículo 46 del Código de Trabajo para incluir el 19 de marzo como día de descanso obligatorio por fiesta nacional, junto al 1 de enero, martes de Carnaval y el 1 de mayo.

Actualmente, la iniciativa permanece a la espera de ser prohijada en la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional para iniciar su discusión en primer debate.