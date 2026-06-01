MEDUCA presenta denuncia penal por presuntas irregularidades en la UNACHI

Personal del Ministerio de Educación ( MEDUCA ) acudió esta tarde al Ministerio Público para presentar una denuncia penal por presuntas irregularidades administrativas en la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI).

La ministra de Educación, Lucy Molinar, manifestó su preocupación por la decisión del Consejo General Universitario de mantener en el cargo a la rectora, Etelvina de Bonagas, sin abordar los problemas de fondo que afectan a la institución.

Asimismo, reveló que la propia funcionaria le había solicitado una reunión previa en la que manifestó su intención de retirarse del cargo, pidiendo que se le aseguraran sus prestaciones laborales.

“La rectora de Unachi me pidió una cita, vino a conversar conmigo, ella en ese momento me pidió que le asegurara sus prestaciones, que ella ya quería irse. Llegamos al acuerdo que ella en un par de días le iba a comunicar a su equipo, íbamos a hacer una transición saludable y que se iba a llamar próximamente a elecciones”, señaló Molinar.