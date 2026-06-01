MiBus estrena buses temáticos de la Selección de Panamá

Como parte del ambiente futbolero previo al partido entre Panamá y República Dominicana, MiBus presentó una flota de buses temáticos inspirados en la Selección Nacional de Fútbol.

Las unidades han sido decoradas con elementos alusivos a la "Marea Roja", tanto en su exterior como en su interior, con el objetivo de conectar con la fanaticada y reforzar el apoyo a la selección panameña.

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Los buses cuentan con detalles en los colores rojo, blanco y azul, además de iluminación especial que busca transmitir la energía y el orgullo que caracteriza a los seguidores del equipo nacional.

MiBus ofrece ruta gratis para el Panamá vs. República Dominicana

La iniciativa forma parte de la campaña "MiBus lleva la emoción en cada viaje" y estará disponible durante todo el mes en distintas rutas del sistema de transporte público.

Además, para el partido de despedida rumbo a las eliminatorias mundialistas, MiBus ofrecerá una ruta especial gratuita entre la estación El Crisol y el estadio Rommel Fernández.

El servicio funcionará desde las 4:45 p.m. hasta las 8:15 p.m. para el traslado de los aficionados hacia el partido. Al finalizar el encuentro, los autobuses estarán ubicados en la entrada este del estadio para transportar a los usuarios de regreso a la estación El Crisol.

Las autoridades indicaron que, fuera de los servicios especiales, los buses temáticos también podrán ser utilizados por los usuarios en las rutas regulares del sistema, aplicando la tarifa habitual.