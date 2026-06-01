Jubilados y pensionados: requisitos para retirar pagos por cheques

La Caja de Seguro Social (CSS) reiteró a los jubilados y pensionados la importancia de cumplir con los requisitos establecidos para retirar sus cheques de pago de manera rápida y segura en los centros autorizados a nivel nacional.
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Requisitos para retirar cheques de jubilación o pensionados
- Presentar la cédula de identidad personal vigente.
- Firmar el comprobante de recibido al momento de la entrega.
- En algunos casos, estampar la huella digital como medida de verificación.
- El retiro debe ser realizado personalmente por el titular.
La CSS aclaró que, en casos excepcionales donde el beneficiario no pueda acudir personalmente, será necesario que los familiares se dirijan a la Oficina de Trabajo Social de la Policlínica más cercana a su residencia y realizar los trámites correspondientes.
Asimismo, los beneficiarios ya pueden obtener su talonario de pago a través del sistema Caja Virtual de la CSS.
El pago de jubilados y pensionados se puede recibir por ACH
La Caja de Seguro Social (CSS) recordó que los jubilados y pensionados también pueden optar por el sistema de acreditamiento bancario (ACH), una modalidad que permite recibir los pagos directamente en una cuenta de ahorro o corriente a nombre del beneficiario.
La entidad destacó que este método ofrece mayor comodidad y seguridad, ya que evita filas y desplazamientos a los centros de pago para retirar cheques físicos.