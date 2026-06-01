Jubilados y pensionados: requisitos para retirar pagos por cheques

La Caja de Seguro Social (CSS) reiteró a los jubilados y pensionados la importancia de cumplir con los requisitos establecidos para retirar sus cheques de pago de manera rápida y segura en los centros autorizados a nivel nacional.

La entidad recordó que la entrega de cheques se realiza en los centros de pago ubicados tanto en el Área Metropolitana como en el Interior de la República, en horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. durante las fechas establecidas para cada jornada de pago.

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Requisitos para retirar cheques de jubilación o pensionados

Presentar la cédula de identidad personal vigente.

Firmar el comprobante de recibido al momento de la entrega.

En algunos casos, estampar la huella digital como medida de verificación.

El retiro debe ser realizado personalmente por el titular.

La CSS aclaró que, en casos excepcionales donde el beneficiario no pueda acudir personalmente, será necesario que los familiares se dirijan a la Oficina de Trabajo Social de la Policlínica más cercana a su residencia y realizar los trámites correspondientes.

Asimismo, los beneficiarios ya pueden obtener su talonario de pago a través del sistema Caja Virtual de la CSS.

El pago de jubilados y pensionados se puede recibir por ACH

La Caja de Seguro Social (CSS) recordó que los jubilados y pensionados también pueden optar por el sistema de acreditamiento bancario (ACH), una modalidad que permite recibir los pagos directamente en una cuenta de ahorro o corriente a nombre del beneficiario.

La entidad destacó que este método ofrece mayor comodidad y seguridad, ya que evita filas y desplazamientos a los centros de pago para retirar cheques físicos.