Panamá Nacionales -  28 de mayo de 2026 - 11:41

Jubilados y pensionados: requisitos para cobrar pagos de la CSS por ACH

La Caja de Seguro Social (CSS) reiteró a jubilados y pensionados las ventajas del sistema de pago por acreditamiento bancario (ACH).

Pago por ACH para jubilados y pensionados. 

Pago por ACH para jubilados y pensionados. 

Telemetro
María Hernández
Por María Hernández

La Caja de Seguro Social recordó a jubilados y pensionados que el sistema de pago por acreditamiento bancario (ACH) continúa disponible para facilitar el cobro de sus prestaciones de manera rápida y segura.

La entidad destacó que este método permite recibir los pagos en fechas fijas y adelantadas cuando coinciden con fines de semana o días feriados.

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Además, los beneficiarios ya pueden obtener su talonario de pago ingresando al sistema de Caja Virtual CSS.

La institución también recordó que los jubilados y pensionados que residen en el extranjero deben realizar el trámite de certificación de Fe de Vida durante los primeros seis meses de cada año.

Jubilados y pensionados: pasos para cambiar pago por cheque a ACH

  • Ser jubilado o pensionado activo de la CSS.
  • Contar con una cuenta bancaria personal habilitada para ACH.
  • Entrar a la página oficial de la CSS y descargar el formulario de: “Solicitud para el pago de la pensión o jubilación por el sistema ACH”.
  • Imprimir y llenar el formulario sin tachones ni borrones.
  • Llevar el formulario al banco donde quieres recibir el dinero. El banco debe: verificar que la cuenta sea tuya, certificar los datos y firmar/sellar el documento mediante un oficial autorizado.
  • Presentar el formulario ya validado en una agencia administrativa de la CSS. Llevar también estos documentos: cédula vigente y copia; y carné del Seguro Social vigente y copia.
  • La CSS procesa la solicitud y te indica desde qué quincena comenzarás a cobrar por ACH.

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