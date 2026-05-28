Jubilados y pensionados: requisitos para cobrar pagos de la CSS por ACH

La Caja de Seguro Social recordó a jubilados y pensionados que el sistema de pago por acreditamiento bancario (ACH) continúa disponible para facilitar el cobro de sus prestaciones de manera rápida y segura.
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Además, los beneficiarios ya pueden obtener su talonario de pago ingresando al sistema de Caja Virtual CSS.
La institución también recordó que los jubilados y pensionados que residen en el extranjero deben realizar el trámite de certificación de Fe de Vida durante los primeros seis meses de cada año.
Jubilados y pensionados: pasos para cambiar pago por cheque a ACH
- Ser jubilado o pensionado activo de la CSS.
- Contar con una cuenta bancaria personal habilitada para ACH.
- Entrar a la página oficial de la CSS y descargar el formulario de: “Solicitud para el pago de la pensión o jubilación por el sistema ACH”.
- Imprimir y llenar el formulario sin tachones ni borrones.
- Llevar el formulario al banco donde quieres recibir el dinero. El banco debe: verificar que la cuenta sea tuya, certificar los datos y firmar/sellar el documento mediante un oficial autorizado.
- Presentar el formulario ya validado en una agencia administrativa de la CSS. Llevar también estos documentos: cédula vigente y copia; y carné del Seguro Social vigente y copia.
- La CSS procesa la solicitud y te indica desde qué quincena comenzarás a cobrar por ACH.