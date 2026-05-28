Jubilados y pensionados: requisitos para cobrar pagos de la CSS por ACH

Pago por ACH para jubilados y pensionados.

La Caja de Seguro Social recordó a jubilados y pensionados que el sistema de pago por acreditamiento bancario (ACH) continúa disponible para facilitar el cobro de sus prestaciones de manera rápida y segura.

La entidad destacó que este método permite recibir los pagos en fechas fijas y adelantadas cuando coinciden con fines de semana o días feriados.

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Además, los beneficiarios ya pueden obtener su talonario de pago ingresando al sistema de Caja Virtual CSS.

La institución también recordó que los jubilados y pensionados que residen en el extranjero deben realizar el trámite de certificación de Fe de Vida durante los primeros seis meses de cada año.

Jubilados y pensionados: pasos para cambiar pago por cheque a ACH