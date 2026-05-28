Rectora de la UNACHI, Etelvina de Bonagas, fue ingresada a urgencias en un hospital de David

Rectora de la UNACHI, Etelvina de Bonagas, fue ingresada a urgencias en un hospital.

Este jueves 28 de mayo se confirmó que la rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), Etelvina de Bonagas , fue ingresada a la sala de urgencias de un centro médico privado en la ciudad de David.

De acuerdo con los informes recabados, la rectora llegó al nosocomio en silla de ruedas, trasladada desde el vehículo que utiliza habitualmente para sus funciones institucionales. Al momento de su ingreso, se encontraba acompañada por las vicerrectoras Olda Cano y Rosa Moreno.

Se detalló que de Bonagas permanece bajo observación y guardando reposo en una camilla, mientras que sus acompañantes se mantienen en la sala de espera del centro hospitalario.

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Apenas ayer miércoles, tras finalizar la sesión del Consejo Universitario de la UNACHI, en la que se ratificó su permanencia en el cargo, la propia rectora había manifestado públicamente que el desgaste de todo este proceso había afectado su salud.

Hasta el momento se desconoce el diagnóstico exacto o la gravedad de la condición médica de la rectora. Se espera que en las próximas horas las autoridades de la UNACHI emitan un comunicado oficial para actualizar su estado de salud.