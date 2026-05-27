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Consejo General Universitario de la Unachi desestima renuncia de la rectora Etelvina de Bonagas

El Consejo General Universitario de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) desestimó este miércoles la renuncia de la rectora, Etelvina de Bonagas, que fue presentada en una reunión con la ministra de Educación el pasado 11 de mayo. Estudiantes calificaron como un "circo" la reunión sostenida en el Consejo General Universitario, al señalar que no tiene competencia para este tipo de decisiones.