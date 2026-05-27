Presidente Mulino sanciona ley que endurece penas por estafa en Panamá

El presidente José Raúl Mulino sanciona ley que endurece penas por estafa en Panamá. @Presidencia

Por Ana Canto El presidente de la República, José Raúl Mulino, sancionó la Ley 524, la cual modifica dos artículos del Código Penal con el objetivo de endurecer las penas por el delito de estafa en el país.

Con la nueva legislación, el artículo 220 estipula que la sanción de prisión aumentará hasta un tercio cuando se configuren los siguientes escenarios:

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