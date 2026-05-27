Panamá Nacionales -  27 de mayo de 2026 - 12:18

Presidente Mulino sanciona ley que endurece penas por estafa en Panamá

La nueva ley reforma al artículo 221 y eleva el castigo a penas de entre siete y doce años de prisión en circunstancias de mayor gravedad.

El presidente José Raúl Mulino sanciona ley que endurece penas por estafa en Panamá.

El presidente José Raúl Mulino sanciona ley que endurece penas por estafa en Panamá.

@Presidencia
Ana Canto
Por Ana Canto

El presidente de la República, José Raúl Mulino, sancionó la Ley 524, la cual modifica dos artículos del Código Penal con el objetivo de endurecer las penas por el delito de estafa en el país.

Con la nueva legislación, el artículo 220 estipula que la sanción de prisión aumentará hasta un tercio cuando se configuren los siguientes escenarios:

  • Cuando se cometa abusando de las relaciones personales o profesionales.
  • Cuando se realice a través de un medio cibernético o información.
  • Cuando la lesión patrimonial sea superior a B/. 50,000.00 y no exceda de B/. 100,000.00.
  • Cuando se usurpe o utilice la identidad de otra persona para obtener algún beneficio.
  • Cuando se cometa en detrimento de la Administración Pública o de un establecimiento de beneficencia, siempre que la lesión patrimonial no exceda de B/. 10,000.00.

Penas de hasta 12 años

Por otro lado, la reforma al artículo 221 eleva el castigo a penas de entre siete y doce años de prisión en circunstancias de mayor gravedad, tales como:

  • Cuando el perjuicio económico sea superior a los B/. 100,000.00.

  • Si el delito es cometido por apoderados, gerentes o administradores en el ejercicio de sus funciones.

  • Cuando afecte a la Administración Pública o entidades de beneficencia por montos que superen los B/. 10, 000.00.

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