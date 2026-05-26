Universidad de Panamá inaugura la primera Licenciatura en Ciencias Aeronáuticas

La Universidad de Panamá (UP), a través de la Facultad de Ingeniería, y la Unión Panameña de Aviadores Comerciales (UNPAC) iniciaron oficialmente el primer cuatrimestre de la nueva Licenciatura en Ciencias Aeronáuticas. Este programa académico es considerado un hito para la profesionalización y el fortalecimiento de la aviación panameña.

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El acto de apertura se llevó a cabo en el campus Harmodio Arias Madrid, donde 40 pilotos panameños comenzaron su formación como parte de la primera generación de esta carrera, diseñada para elevar la competitividad del sector en la región.

El decano de la Facultad de Ingeniería, Elías López, destacó que esta iniciativa es el resultado de un trabajo conjunto liderado por la capitana Ilma Velásquez, secretaria general de la UNPAC. López señaló que la facultad cuenta con un cuerpo docente altamente especializado.

placa conmemorativa - aviacion - up Las autoridades develaron una placa conmemorativa en la facultad. Cortesía

“Ya contamos con el personal docente para esta licenciatura, incluyendo especialistas en psicología aeronáutica, derecho aeronáutico y otras áreas académicas fundamentales para la formación de los pilotos”, expresó López, quien además resaltó que esta oferta académica representa una plataforma de transformación para la aviación nacional y regional.

Por su parte, la capitana Velásquez subrayó el impacto estratégico del proyecto: “Panamá tiene una posición privilegiada en la región y la aviación seguirá creciendo. Pero ese crecimiento necesita capital humano preparado, líderes responsables y profesionales comprometidos con hacer las cosas bien”.

Detalles del programa académico

La Licenciatura en Ciencias Aeronáuticas surge para ampliar la oferta universitaria dirigida a los pilotos del país. El plan de estudios consta de 142 créditos y tiene una duración de dos años y medio.

Primer cuatrimestre: Los estudiantes cursarán materias como Derecho Aeronáutico Internacional, Meteorología, Matemáticas, Psicología Aeronáutica, Promoción del Bienestar Emocional, así como Lenguaje y Comunicación (Español e Inglés).

Próximos periodos: Se incorporarán asignaturas enfocadas en gerencia, logística, seguridad aérea y operaciones aeroportuarias.

Para sellar el inicio de este proyecto pionero, las autoridades universitarias y de la UNPAC develaron una placa conmemorativa en las instalaciones de la facultad.