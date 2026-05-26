Regresa la Lechetón 2026: Club Activo 20-30 busca recaudar 25 mil litros de leche para la niñez vulnerable

Con el firme compromiso de combatir la desnutrición infantil y brindar un aporte nutricional esencial a miles de niños en todo el territorio nacional, como casa hogar de adultos mayores, el Club Activo 20-30 de Panamá anuncia oficialmente el lanzamiento de su campaña anual Lechetón 2026.

Este año, la gran jornada de recaudación se llevará a cabo el sábado 30 y domingo 31 de mayo, días en los que todo el país tendrá la oportunidad de sumarse a una causa que transforma vidas. La meta establecida para esta edición es alcanzar 25,000 litros de leche, un objetivo ambicioso que solo se logrará con el apoyo y la solidaridad del pueblo panameño.

El presidente del Comité Organizador de Lechetón 2026, Samuel Bardayán, precisó que, para facilitar la participación de la ciudadanía, se habilitarán puntos de recolección en 40 supermercados a nivel nacional. En cada uno de estos centros, voluntarios debidamente identificados estarán recibiendo las donaciones de leche, preferiblemente en envases de larga duración.

Destacó que esta edición ha sido posible gracias a la valiosa alianza estratégica de empresas líderes que reafirman su responsabilidad social con la niñez panameña, quienes unen esfuerzos junto a la Teletón 20-30 para garantizar el éxito de la actividad.

Bardayán expresó que todo lo recaudado durante ese fin de semana será distribuido de manera transparente y equitativa a organizaciones que trabajan en la primera línea de atención infantil. Los beneficiarios directos de la Lechetón 2026 serán:

Comedores infantiles que aseguran la alimentación diaria de comunidades vulnerables.

Casas hogares que brindan refugio y cuidado integral.

Fundaciones dedicadas al desarrollo socioeducativo y de salud de los menores.

Niños de diversas comarcas, donde el acceso a una nutrición óptima suele ser limitado.

En tanto, el presidente del Club Activo 20-30 Panamá, Danilo Pinto Muñoz, hizo un llamado al público en general a sumarse a esta causa y apoyar a diferentes centros que requieren este producto para atender una de las necesidades básicas como es la alimentación.

Pinto invitó a las familias, empresas y medios de comunicación a convertirse en embajadores de esta campaña. Cada litro de leche donado representa un vaso lleno de salud, crecimiento y esperanza para un niño panameño.

Para conocer el listado completo de los 40 supermercados participantes y obtener más detalles sobre cómo colaborar, pueden seguir las redes sociales oficiales del Club Activo 20-30.