Falla eléctrica afectó operaciones de las líneas 1 y 2 del Metro de Panamá

El Metro de Panamá informó que las operaciones en las líneas 1 y 2 se vieron afectadas la tarde de este lunes debido a una falla externa en el suministro eléctrico, lo que ocasionó una detención del servicio de aproximadamente 10 minutos.
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.@elmetrodepanama informa que la operación de las líneas 1 y 2 del Metro, se vio afectada la tarde de este lunes debido a una falla externa en el suministro eléctrico, que ocasionó una detención de 10 minutos aproximadamente.— Telemetro Reporta (@TReporta) May 25, 2026
Añade que en estos momentos, ambas líneas operan con… https://t.co/8blNd4nQMk