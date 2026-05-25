Falla eléctrica afectó operaciones de las líneas 1 y 2 del Metro de Panamá

.@elmetrodepanama informa que la operación de las líneas 1 y 2 del Metro, se vio afectada la tarde de este lunes debido a una falla externa en el suministro eléctrico, que ocasionó una detención de 10 minutos aproximadamente.



Añade que en estos momentos, ambas líneas operan con… https://t.co/8blNd4nQMk