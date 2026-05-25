Panamá Nacionales -  25 de mayo de 2026 - 16:42

Falla eléctrica afectó operaciones de las líneas 1 y 2 del Metro de Panamá

El Metro de Panamá confirmó que la incidencia ya fue superada y, en estos momentos, ambas líneas operan con total normalidad.

Falla eléctrica afectó operaciones del Metro de Panamá.

Falla eléctrica afectó operaciones del Metro de Panamá.

El Metro de Panamá
Ana Canto
Por Ana Canto

El Metro de Panamá informó que las operaciones en las líneas 1 y 2 se vieron afectadas la tarde de este lunes debido a una falla externa en el suministro eléctrico, lo que ocasionó una detención del servicio de aproximadamente 10 minutos.

El sistema de transporte masivo confirmó que la incidencia ya fue superada y, en estos momentos, ambas líneas operan con total normalidad.

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