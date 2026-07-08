La Odisea: cuándo se estrena la esperada película de Christopher Nolan

La Odisea (The Odyssey) es una de las producciones cinematográficas más esperadas de 2026. La cinta, dirigida por el ganador del Óscar Christopher Nolan, llevará a la pantalla grande una nueva adaptación del poema épico de Homero, considerado una de las obras más influyentes de la literatura universal.
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La historia está ambientada en la antigua Grecia, tras el final de la Guerra de Troya, y sigue el peligroso viaje de Odiseo, rey de Ítaca, quien emprende un largo regreso a su hogar.
Durante su travesía deberá enfrentarse a criaturas mitológicas, dioses y numerosos desafíos que pondrán a prueba su valentía, mientras su esposa Penélope y su hijo Telémaco esperan su regreso.
Elenco principal de La Odisea
La producción reúne a un destacado reparto internacional encabezado por:
- Matt Damon como Odiseo.
- Tom Holland como Telémaco.
- Anne Hathaway como Penélope.
- Zendaya como Atenea.
- Robert Pattinson como Antínoo.
- Charlize Theron como Calipso.
- Lupita Nyong'o.
- Jon Bernthal.
- John Leguizamo.
Con este elenco y la dirección de Christopher Nolan, la película se perfila como una de las grandes apuestas del cine para 2026.
¿Quién dirige la película?
El director británico Christopher Nolan, reconocido por películas como Oppenheimer, Interstellar, Inception y The Dark Knight, está a cargo de la dirección, el guion y la producción de La Odisea, una obra que busca combinar la épica clásica con la innovación visual que caracteriza al cineasta.