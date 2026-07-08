La Odisea: cuándo se estrena la esperada película de Christopher Nolan

Todo lo que debes saber de La Odisea.

La Odisea (The Odyssey) es una de las producciones cinematográficas más esperadas de 2026. La cinta, dirigida por el ganador del Óscar Christopher Nolan, llevará a la pantalla grande una nueva adaptación del poema épico de Homero, considerado una de las obras más influyentes de la literatura universal.

La película tiene previsto su estreno en cines el 17 de julio de 2026, prometiendo una producción de gran escala con impresionantes efectos visuales y una narrativa fiel a la travesía del legendario héroe griego.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Contenido relacionado: Lionel Messi protagoniza inesperado video junto a Spider-Man antes del estreno de la nueva película

La historia está ambientada en la antigua Grecia, tras el final de la Guerra de Troya, y sigue el peligroso viaje de Odiseo, rey de Ítaca, quien emprende un largo regreso a su hogar.

Durante su travesía deberá enfrentarse a criaturas mitológicas, dioses y numerosos desafíos que pondrán a prueba su valentía, mientras su esposa Penélope y su hijo Telémaco esperan su regreso.

View this post on Instagram

Elenco principal de La Odisea

La producción reúne a un destacado reparto internacional encabezado por:

Matt Damon como Odiseo.

como Odiseo. Tom Holland como Telémaco.

como Telémaco. Anne Hathaway como Penélope.

como Penélope. Zendaya como Atenea.

como Atenea. Robert Pattinson como Antínoo.

como Antínoo. Charlize Theron como Calipso.

como Calipso. Lupita Nyong'o .

. Jon Bernthal .

. John Leguizamo.

Con este elenco y la dirección de Christopher Nolan, la película se perfila como una de las grandes apuestas del cine para 2026.

View this post on Instagram

¿Quién dirige la película?

El director británico Christopher Nolan, reconocido por películas como Oppenheimer, Interstellar, Inception y The Dark Knight, está a cargo de la dirección, el guion y la producción de La Odisea, una obra que busca combinar la épica clásica con la innovación visual que caracteriza al cineasta.