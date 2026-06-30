Omar Alfanno recibirá el Premio del Consejo Directivo 2026 de los Latin Grammy

El compositor panameño Omar Alfanno será distinguido con el Premio del Consejo Directivo 2026 , uno de los máximos reconocimientos otorgados por la Academia Latina de la Grabación, en honor a su extraordinaria trayectoria y contribución a la música latina.

La distinción será entregada en noviembre, durante la Semana Latin Grammy que se celebrará en Las Vegas, Estados Unidos.

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Reconocen cinco décadas de trayectoria

Al anunciar el reconocimiento, la Academia Latina de la Grabación destacó el impacto que ha tenido la obra de Alfanno en la música tropical contemporánea.

El compositor panameño @omaralfanno será reconocido por los @LatinGRAMMYs. Recibirá el Premio del Consejo Directivo 2026.



“Su obra ayudó a definir el sonido de la música tropical contemporánea, mientras que su narrativa y sensibilidad melódica han servido de referencia para… pic.twitter.com/9YAXC71X5M — Telemetro Reporta (@TReporta) June 30, 2026

"Su obra ayudó a definir el sonido de la música tropical contemporánea, mientras que su narrativa y sensibilidad melódica han servido de referencia para numerosos compositores a lo largo de las últimas cinco décadas", resaltó la institución. "Su obra ayudó a definir el sonido de la música tropical contemporánea, mientras que su narrativa y sensibilidad melódica han servido de referencia para numerosos compositores a lo largo de las últimas cinco décadas", resaltó la institución.

Autor de grandes éxitos de la música latina

A lo largo de su carrera, Omar Alfanno ha escrito canciones que se han convertido en clásicos de la música en español, entre ellas "El gran varón", "Y hubo alguien", "A puro dolor" y "Amores como el nuestro".

Sus composiciones han sido interpretadas por más de 500 artistas, incluyendo a Gilberto Santa Rosa, Jerry Rivera y Marc Anthony, consolidando su legado como uno de los compositores más influyentes de América Latina.

"Es la culminación de una carrera"

Tras conocerse la noticia, el compositor expresó que este reconocimiento representa un momento muy especial en su vida profesional.

"Ese premio significa para mí, en cierta manera, como la culminación de una carrera que este año está cumpliendo 50 años. A partir de ahí vienen nuevos retos, nuevas fronteras que cruzar, pero me llevan también a evocar a mi Panamá, cuando lo dejé aquella vez y siento una nostalgia muy, muy intensa", manifestó Alfanno. "Ese premio significa para mí, en cierta manera, como la culminación de una carrera que este año está cumpliendo 50 años. A partir de ahí vienen nuevos retos, nuevas fronteras que cruzar, pero me llevan también a evocar a mi Panamá, cuando lo dejé aquella vez y siento una nostalgia muy, muy intensa", manifestó Alfanno.

Con este reconocimiento, el compositor panameño suma un nuevo logro a una carrera de cinco décadas que ha dejado una huella imborrable en la historia de la música latina.